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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موعد الإفطار فى بورسعيد تاسع أيام شهر رمضان

فانوس رمضان فى بورسعيد
فانوس رمضان فى بورسعيد

أعلنت هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة بمحافظة بورسعيد فى تاسع أيام رمضان لعام ٢٠٢٣ و الذي يواكب يوم الجمعة 31 مارس ليرفع أذان المغرب بمحافظة بورسعيد فى تاسع أيام شهر رمضان المبارك فى تمام الساعة ٦ م و 9 دقائق بزيادة دقيقة فى التوقيت والذي ينطلق معه صوت مدفع الإفطار. 

 

 وشهد موعد أذان الفجر لتاسع يوم فى شهر رمضان بمحافظة بورسعيد تراجعا إلى الساعة الرابعة و12 دقيقة عن الأيام السابقة منذ بداية الشهر الكريم والتى رفع أذان الفجر فيها الساعة الرابعة و ٢١ دقيقة . 

 

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وتشهد محافظة بورسعيد العديد من مظاهر الاحتفال بالشهر المبارك حيث يتبارى أهالي المدينة فى توزيع المشروبات الرمضانية و التمور على المارة وقت رفع الاذان بمداخل العمارات السكنية و فى الشوارع امام المطاعم و الكافيهات و المحلات التجارية . 

 

وحرص أهالى بورسعيد كعادتهم فى ابتكار أشكال الزينة الرمضانية و الإبداع فى تصميم فوانيس رمضان بكافة الاحجام و الأشكال متعددة الخامات و الاضاءات احتفاء و احتفال بقدوم الشهر الكريم.  

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