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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أول دولة غربية تفعلها .. لماذا حظرت إيطاليا Chat GPT ؟

ChatGPT
ChatGPT

أصبحت إيطاليا أول دولة غربية تحظر chatbot المتقدم Chat GPT، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وقالت هيئة حماية البيانات الإيطالية إن هناك مخاوف تتعلق بالخصوصية فيما يتعلق بالنموذج، الذي أنشأته شركة OpenAI الأمريكية الناشئة وبدعم من Microsoft.

وقالت الهيئة التنظيمية إنها ستحظر شركة OpenAI وتحقق فيها "بأثر فوري"، حيث استخدم ملايين الأشخاص ChatGPT منذ إطلاقه في نوفمبر 2022، ويمكنه الإجابة عن الأسئلة باستخدام لغة طبيعية تشبه لغة الإنسان ويمكنه أيضًا محاكاة أساليب الكتابة الأخرى ، باستخدام الإنترنت كما كان في عام 2021 كقاعدة بيانات خاصة به.

أنفقت Microsoft مليارات الدولارات عليها وتمت إضافتها إلى Bing الشهر الماضي.

وقالت أيضًا إنها ستدمج إصدارًا من التكنولوجيا في تطبيقات Office الخاصة بها ، بما في ذلك Word و Excel و PowerPoint و Outlook.

كانت هناك مخاوف بشأن المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي (AI) ، بما في ذلك تهديده للوظائف ونشر المعلومات المضللة والتحيز.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، دعت الشخصيات الرئيسية في التكنولوجيا ، بما في ذلك Elon Musk ، إلى تعليق هذه الأنواع من أنظمة الذكاء الاصطناعي وسط مخاوف من أن السباق لتطويرها كان خارج نطاق السيطرة.

سبب حظر Chat GPT

قالت هيئة الرقابة الإيطالية إنها لن تحظر روبوتات الدردشة الخاصة بـ OpenAI فحسب ، بل ستحقق أيضًا فيما إذا كانت تمتثل للائحة العامة لحماية البيانات.

تحكم اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) الطريقة التي يمكننا بها استخدام البيانات الشخصية ومعالجتها وتخزينها.

قالت هيئة الرقابة في 20 مارس الجاري، إن التطبيق تعرض لخرق للبيانات يتضمن محادثات المستخدم ومعلومات الدفع.

وقالت إنه لا يوجد أي أساس قانوني لتبرير "الجمع والتخزين الضخم للبيانات الشخصية لغرض" تدريب "الخوارزميات الأساسية لتشغيل المنصة".

وقالت أيضًا إنه نظرًا لعدم وجود طريقة للتحقق من عمر المستخدمين ، فإن التطبيق "يعرض القاصرين لإجابات غير مناسبة على الإطلاق مقارنة بدرجة تطورهم ووعيهم".

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