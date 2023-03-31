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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الكتيبة 101 الحلقة 9.. الإرهابيون يعيشون حالة من الارتباك فى سيناء

الكتيبة 101
الكتيبة 101

شهدت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل الكتيبة 101 حالة من الارتباك والتشتت بين عناصر الإرهابيين بسيناء وذلك بسبب العمليات النوعية التي يقوم بها أبطال الجيش المصري هناك.

كما شهدت الحلقة حوار دار بين عدد من قيادات التنظيم الإرهابي بسيناء، وحديثهم حول الخسارة الكبيرة التي تعرضوا لها نتيجة هجمات الجيش عليهم وإصابة الكثير منهم، مؤكدين أن قوات الجيش أحدثوا خسارة كبيرة فى صفوفهم مما أضعف موقفهم تجاه الجهات الأجنبية التى تمولهم.
 

 نبذة عن مسلسل الكتيبة 101 

ويعتبر مسلسل الكتيبة 101، امتدادا للأعمال الدرامية الفنية المهمة ، التي تؤرخ جهود وبطولات رجال القوات المسلحة المصرية، للمشاهدين، خلال حربهم ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية.

 

 أحداث مسلسل الكتيبة 101 

 

ويتناول مسلسل الكتيبة 101، بطولات هذه الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في العريش وسيناء، وسيرة الشهداء العطرة الذين جادوا بأرواحهم للدفاع عن أمن مصر وسلامتها، تلبية للقسم الذي أقسموه على أنفسهم.

 وظهر في كواليس مسلسل الكتيبة 101، عدة مشاهد للعمليات العسكرية للجيش المصري في عمق سيناء، للتصدي للجماعات الإرهابية والتكفيرية، حيث يجسد الفنان آسر ياسين دور الرائد الشهيد خالد محمد دبور، فيما يجسد الفنان عمرو يوسف دور رائد بالجيش المصري يدعى نور صلاح العزب.

 

 أبطال مسلسل الكتيبة 101

 

 و يشارك في بطولة مسلسل الكتيبة 101 عدد كبير من نجوم الفن من مصر والوطن العربي بجانب عمرو يوسف، آسر ياسين، وهم  فتحي عبدالوهاب، والفنان أحمد صلاح حسني كضيف شرف، والنجمة وفاء عامر وعدد كبير من النجوم، من إخراج محمد سلامة، وتأليف إياد صالح.

 

مسلسل الكتيبة 101 الكتيبة 101 عمرو يوسف آسر ياسين

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