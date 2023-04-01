أخبار السيارات| أرخص موديل ياباني زيرو في مصر.. تخفيض 70% على هيونداي كريتا.. سعر مرسيدس GLE طراز 2023

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

تتربع النسخة اليابانية ميتسوبيشي اتراج على قائمة السيارات الأرخص سعرًا المقدمة في مصر، والتي تحمل علامة الصانع الياباني الشهير، حيث تقدم محليًا من خلال فئة وحيدة بين موديلات 2023.

تعتبر السيارة دايهاتسو تيريوس واحدة من اشهر السيارت الرياضية داخل الشارع المصري، حيث تمتلك تصميم خارجي يجمع بين فئة الـ SUV والكروس اوفر، مع ارتفاع مناسب يمنحها افضلية السير على بعض الطرق الوعرة.

تعتبر السيارة هيونداي كريتا موديل 2023، واحدة من الخيارات المطروحة للمصريين العاملين في السعودية، للشراء من هناك والدخول بها إلى الأراضي المصرية، حيث ينطبق عليها تخفيض قيمة الجمارك المطلوبة بنسبة %70 للمصريين في دول الخليج، وذلك بعد القرارات الأخيرة التي تتعلق بهذا الشأن.

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية كيا، الكثير من السيارات القوية والمتنوعة داخل السوق المصري، وعلى رأسها السيارة الرياضية المتعددة الاستخدام سبورتاج موديل 2023 "الشكل الجديد".

يضم السوق المصري الكثير من السيارات الجديدة، والتي تتنوع بحسب التصميمات الهيكلية، بالاضافة إلى التجهيزات الفنية والتقنية، بينما يشكل عامل السعر أهمية كبيرة ضمن اركان المعادلة الشرائية.

تعتبر السيارة مرسيدس GLE موديل 2023 واحدة من ابرز السيارات الرياضية الفاخرة المقدمة في السوق المصري، والتي شهدت زيادة سعرية جديدة خلال الايام الماضية قدرها مليون و 270 الف جنيه، لتشمل الفئة الوحيدة المقدمة محليًا من تلك النسخة.