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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| أرخص موديل ياباني زيرو في مصر.. تخفيض 70% على هيونداي كريتا.. سعر مرسيدس GLE طراز 2023

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

 

أرخص سيارة ياباني زيرو في مصر .. صور

تتربع النسخة اليابانية ميتسوبيشي اتراج على قائمة السيارات الأرخص سعرًا المقدمة في مصر، والتي تحمل علامة الصانع الياباني الشهير، حيث تقدم محليًا من خلال فئة وحيدة بين موديلات 2023.

 

اشتري دايهاتسو تريوس أوتوماتيك وبسعر مفاجأة.. صور

تعتبر السيارة دايهاتسو تيريوس واحدة من اشهر السيارت الرياضية داخل الشارع المصري، حيث تمتلك تصميم خارجي يجمع بين فئة الـ SUV والكروس اوفر، مع ارتفاع مناسب يمنحها افضلية السير على بعض الطرق الوعرة.

 

الحق جيبها.. تخفيض 70% في سعر هيونداي كريتا 2023

تعتبر السيارة هيونداي كريتا موديل 2023، واحدة من الخيارات المطروحة للمصريين العاملين في السعودية، للشراء من هناك والدخول بها إلى الأراضي المصرية، حيث ينطبق عليها تخفيض قيمة الجمارك المطلوبة بنسبة %70 للمصريين في دول الخليج، وذلك بعد القرارات الأخيرة التي تتعلق بهذا الشأن.

 

أرخص سعر لـ كيا سبورتاج "الشكل الجديد" في مصر .. صور

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية كيا، الكثير من السيارات القوية والمتنوعة داخل السوق المصري، وعلى رأسها السيارة الرياضية المتعددة الاستخدام سبورتاج موديل 2023 "الشكل الجديد".

 

أقل من نصف مليون .. 5 سيارات جديدة في مصر |صور

يضم السوق المصري الكثير من السيارات الجديدة، والتي تتنوع بحسب التصميمات الهيكلية، بالاضافة إلى التجهيزات الفنية والتقنية، بينما يشكل عامل السعر أهمية كبيرة ضمن اركان المعادلة الشرائية.

 

سعر مرسيدس GLE موديل 2023 في مصر .. صور

تعتبر السيارة مرسيدس GLE موديل 2023 واحدة من ابرز السيارات الرياضية الفاخرة المقدمة في السوق المصري، والتي شهدت زيادة سعرية جديدة خلال الايام الماضية قدرها مليون و 270 الف جنيه، لتشمل الفئة الوحيدة المقدمة محليًا من تلك النسخة.

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