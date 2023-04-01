عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر مرسيدس GLE موديل 2023 في مصر .. صور

مرسيدس GLE موديل
مرسيدس GLE موديل 2023

تعتبر السيارة مرسيدس GLE موديل 2023 واحدة من ابرز السيارات الرياضية الفاخرة المقدمة في السوق المصري، والتي شهدت زيادة سعرية جديدة خلال الايام الماضية قدرها مليون و 270 الف جنيه، لتشمل الفئة الوحيدة المقدمة محليًا من تلك النسخة.

أسعار مرسيدس E200 موديل 2023 في مصر .. صور

سعر أرخص هاتشباك زيرو تقدمها مرسيدس في مصر .. صور

مواصفات وسعر السيارة مرسيدس GLE موديل 2023 

مرسيدس GLE موديل 2023 

الابعاد الخارجية وقياسات مرسيدس GLE موديل 2023

 

  • قاعدة عجلات 2995 مم.
  • الطول الكلي 4924 مم.
  • العرض الكلي 1947 مم.
  • الارتفاع الكلي 1797 مم.
  • الخلوص الارضي 185 مم.
  • سعة التخزين الخلفية 630 لتر.
  • سعة خزان الوقود 85 لتر.
مرسيدس GLE موديل 2023 
  • يمكن للسيارة مرسيدس GLE موديل 2023 التسارع من نقطة الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 5.7 ثانية.

 

  • وتستهلك السيارة مرسيدس GLE موديل 2023 نسبة من الوقود تقدر بـ 8.5 لتر عندما تقطع مسافات قدرها 100 كيلومتر.

 

  • تصل السرعة القصوى للسيارة مرسيدس GLE موديل 2023 إلى 250 كيلومتر في الساعة.
مرسيدس GLE موديل 2023 

التجهيزات الفنية للسيارة مرسيدس GLE موديل 2023 

 

  • محرك تيربو سعة 3000 سي سي.
  • سداسي الاسطوانات "6 سلندر".
  • قوة 367 حصانا.
  • عزم دوران 500 نيوتن/متر.
  • ناقل حركة أوتوماتيك.
  • دفع رباعي.
  • 9 سرعات.
مرسيدس GLE موديل 2023 

سعر السيارة مرسيدس GLE موديل 2023 في مصر 

 

تقدم السيارة مرسيدس GLE موديل 2023 بقيمة سعرية بلغت 4 مليون و680 ألف جنيه بدلاً من 3 مليون و390 ألف.

مرسيدس GLE موديل 2023 
مرسيدس GLE موديل 2023 GLE موديل 2023 مرسيدس GLE مرسيدس GLE موديل 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو أرز واحد| إعلان عاجل من التموين بشأن صرف سلع شهر إبريل.. وهذه الأسعار الجديدة

40 درجة .. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

عكس التوقعات.. هبوط أسعار الذهب اليوم السبت 1 أبريل 2023

250 جنيها| التموين تكشف مفاجأة عن سعر الذهب الفترة المقبلة.. وتؤكد: “ماحدش يتسرع ويشتري”

قرار عاجل من مرتضى منصور يخص نادي الزمالك

زيادة المعاشات 30%.. مفاجأة خلال ساعات بعد قرار السيسي

قرار عاجل من سلطنة عمان بحرمان الوافدين من العمل بهذه المهنة

خالد الغندور يفتح النار على كهربا بسبب رامز جلال

موضوعات متعلقة

اشتري دايهاتسو تريوس أوتوماتيك وبسعر مفاجأة.. صور

أرخص سيارة ياباني زيرو في مصر .. صور

سيدان رباعية الدفع.. سعر سوبارو إمبريزا الجديدة في مصر| صور

بالصور.. أفخم سيارة معدلة لسباقات الرالي "بنتلي" كونتيننتال GT

أسعار مرسيدس E200 موديل 2023 في مصر .. صور

أكثر 10 شركات مبيعاً للسيارات من بداية 2023 .. تفاصيل

بيجو 5008 موديل 2023 بخصم 70%.. تفاصيل

سعر أرخص هاتشباك زيرو تقدمها مرسيدس في مصر .. صور

ترشيحاتنا

يتخطى 400 ألف جنيه.. سعر صادم لحذاء ياسمين صبري

مادلين طبر تفتح النار على محمد رمضان وتهاجم برنامج رامز جلال.. وتؤكد: أجريت عمليات تجميل وأرحب بالزواج

3 تريليونات جنيه.. الموازنة العامة الجديدة تُلبى الأولويات التنموية والاجتماعية والتعليمية

قراءة سورة يس قبل الفجر.. هل يصل ثوابها للأموات؟ علي جمعة يوضح

أضعاف الدخل السابق.. مصطفى كامل يعدل بروتوكول تعاون الموسيقيين مع شركات المحمول

السلطات الكندية تلقي القبض على مجموعة صيد الصغار وسط مخاوف من المواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل التين المجفف فى رمضان

احذر | هرس الفول بهذه الطريقة يصيبك بـ السرطان

10 نصائح.. كيف يمكنك تدريب طفلك على صيام شهر رمضان ؟

أكلة دسمة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع في شهر رمضان؟

فيديو

موعد انتهاء موجة الصقيع .. بيان مهم من الأرصاد الجوية

توقعات بطرح شهادات ادخارية بـ عائد 20% | فيديو

سر استبعاد مدرب الأهلي لنجم الفريق.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

أجدع ناس.. سعودي يتحدث عن شهامة المصريين في رمضان/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ