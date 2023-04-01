سعر مرسيدس GLE موديل 2023 في مصر .. صور

تعتبر السيارة مرسيدس GLE موديل 2023 واحدة من ابرز السيارات الرياضية الفاخرة المقدمة في السوق المصري، والتي شهدت زيادة سعرية جديدة خلال الايام الماضية قدرها مليون و 270 الف جنيه، لتشمل الفئة الوحيدة المقدمة محليًا من تلك النسخة.
مواصفات وسعر السيارة مرسيدس GLE موديل 2023
الابعاد الخارجية وقياسات مرسيدس GLE موديل 2023
- قاعدة عجلات 2995 مم.
- الطول الكلي 4924 مم.
- العرض الكلي 1947 مم.
- الارتفاع الكلي 1797 مم.
- الخلوص الارضي 185 مم.
- سعة التخزين الخلفية 630 لتر.
- سعة خزان الوقود 85 لتر.
- يمكن للسيارة مرسيدس GLE موديل 2023 التسارع من نقطة الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 5.7 ثانية.
- وتستهلك السيارة مرسيدس GLE موديل 2023 نسبة من الوقود تقدر بـ 8.5 لتر عندما تقطع مسافات قدرها 100 كيلومتر.
- تصل السرعة القصوى للسيارة مرسيدس GLE موديل 2023 إلى 250 كيلومتر في الساعة.
التجهيزات الفنية للسيارة مرسيدس GLE موديل 2023
- محرك تيربو سعة 3000 سي سي.
- سداسي الاسطوانات "6 سلندر".
- قوة 367 حصانا.
- عزم دوران 500 نيوتن/متر.
- ناقل حركة أوتوماتيك.
- دفع رباعي.
- 9 سرعات.
سعر السيارة مرسيدس GLE موديل 2023 في مصر
تقدم السيارة مرسيدس GLE موديل 2023 بقيمة سعرية بلغت 4 مليون و680 ألف جنيه بدلاً من 3 مليون و390 ألف.