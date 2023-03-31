أسعار مرسيدس E200 موديل 2023 في مصر .. صور

شهدت اسعار سيارات مرسيدس بعض التغيرات السعرية، والتي شملت عدد من الطرازات المطروحة في مصر، ومنها النسخة E200 موديل 2023، حيث ارتفعت اسعار تلك النسخة بنسبة تراوحت بين 715 الف حتى مليون و 100 الف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة مرسيدس E200 موديل 2023 في مصر

مرسيدس E200 موديل 2023

قياسات وابعاد السيارة مرسيدس E200 موديل 2023

طول 4935 مم.

عرض 1852 مم.

ارتفاع 1460 مم.

قاعدة عجلات 2939 مم.

خزان وقود سعة 66 لتر.

حقيبة تخزين سعة 540 لتر.

مرسيدس E200 موديل 2023

المواصفات الفنية للسيارة مرسيدس E200 موديل 2023

محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر".

سعة 2000 سي سي "تيربو".

قوة اجمالية بلغت 197 حصانا.

عزم اقصى للدوران 320 نيوتن/متر.

ناقل حركة أوتوماتيك "دفع خلفي".

8 سرعات.

مرسيدس E200 موديل 2023

تستغرق السيارة مرسيدس E200 موديل 2023 مدة زمنية قدرها 7.5 ثانية للانطلاق من نقطة الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

تقدر السرعة القصوى للسيارة مرسيدس E200 موديل 2023 بـ 240 كيلومتر في الساعة.

تستهلك السيارة مرسيدس E200 موديل 2023 نسبة من الوقود قدرها 7.1 لتر لكل 100 كيلومتر.

مرسيدس E200 موديل 2023

اسعار السيارة مرسيدس E200 موديل 2023 في مصر

الفئة الاولى مرسيدس E200 موديل 2023 Premium بقيمة قدرها 2 مليون و950 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون و235 ألف جنيه.

الفئة الثانية مرسيدس E200 موديل 2023 AVentgard بقيمة قدرها 3 مليون و350 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون و510 ألف جنيه.

الفئة الثالثة مرسيدس E200 موديل 2023 AMG بقيمة قدرها 3 مليون و750 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون و650 ألف جنيه.