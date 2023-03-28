سعر مرسيدس C180 موديل 2023 في مصر .. صور

تعتبر السيارة C180 واحدة من اشهر سيارات شركة مرسيدس الالمانية المطروحة داخل السوق المصري، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان ذات المظهر الرياضي والذي يجمع بين الفخامة ايضا، وشهدت هذه النسخة زيادة سعرية جديدة تتراوح بين 545 الف و 600 الف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة محليًا.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر ومواصفات السيارة مرسيدس C180 موديل 2023 في مصر.

مرسيدس C180 موديل 2023

الابعاد الخارجية وقياسات السيارة مرسيدس C180 موديل 2023

ترتكز السيارة على قاعدة عجلات طولها 2865 مم.

اجمالي الطول الكلي 4751 مم.

اجمالي العرض الكلي 1820 مم.

مساحة حقيبة التخزين الخلفية 490 لتر.

مرسيدس C180 موديل 2023

القدرات الفنية للسيارة مرسيدس C180 موديل 2023

محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر".

سعة 1500 سي سي "تيربو".

قوة اجمالية بلغت 156 حصانا.

عزم اقصى للدوران 250 نيوتن/متر.

ناقل حركة اوتوماتيكي.

9 سرعات.

نوع الجر أمامي.

تستغرق السيارة مرسيدس C180 موديل 2023 مدة زمنية تقدر بـ 8.6 ثانية، للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، من نقطة الثبات 0.

مرسيدس C180 موديل 2023

سعر السيارة مرسيدس C180 موديل 2023 في مصر

الفئة الاولى مرسيدس C180 موديل 2023 بسعر 2 مليون و280 ألف جنيه بدلاً من مليون و735 ألف جنيه.

الفئة الثانية مرسيدس C180 موديل 2023 بسعر 2 مليون و350 ألف جنيه بدلاً من مليون و750 ألف جنيه.