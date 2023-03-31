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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مناظرة السجلات الطبية بـ وحدة الأسرة في بحانوت بالشرقية لتقييم أداء العمل

صدى البلد

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وحدة طب الأسرة بحانوت، التابعة للإدارة الصحية بكفر صقر، لمتابعة انتظام سير العمل، وخدمات الرعاية الصحية الأولية المقدمة للمواطنين.

تابع وكيل الوزارة خلال زيارته خدمات الرعاية الأولية، وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتم مناظرة السجلات الطبية بها لتقييم مؤشرات أداء العمل، كما تفقد عيادة تنظيم الأسرة للتأكد من توافر وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، كما ناظر مؤشرات أداء الفرق الطبية المشاركة بالمبادرات الرئاسية المختلفة مثل "دعم صحة المرأة، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وغيرها" ومتوسط التردد عليها، وناظر أداء الفرق الخاصة بالتطعيمات الروتينية، وفرق تطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك ضمن حملة طرق الأبواب الجاري تنفيذها خلال هذه الفترة بالمحافظة.

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يذكر أن وكيل وزارة الصحة بالشرقية قام منذ صباح اليوم بجولة ميدانية مكثفة علي منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، بدأها بمتابعة الخدمات الطبية بوحدات الرعاية الأولية بمركز ومدينة صان الحجر، ثم مستشفى الصوفية المركزي، ومستشفى أولاد صقر المركزي، واختتمها بوحدة طب الأسرة بحانوت، التابعة للإدارة الصحية بكفر صقر

الشرقية وزارة الصحة المستلزمات الطبية الرعاية الصحية محافظة الشرقية الخدمات الطبية

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