عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

متنزلش وانت صايم .. طريقة استخراج وتجديد البطاقة من المنزل

سيارات الاحوال المدنية
سيارات الاحوال المدنية

يبحث الكثير من المواطنين على طريقة لاستخراج الأوراق الثبوتية خاص بطاقة الرقم القومى بطريقة سهلة دون الاضطرار للذهاب لمقر الأحوال المدنية .

وفرت وزارة الداخلية ممثله فى قطاع ألأحوال المدنية خدمات مميزه للتسهيل على المواطنين ومن بين تلك الخدمات هى خدمة تجديد و استخراج بطاقة الرقم القومى من المنزل من خلال الاتصال لرقم كول سنتر الأحوال المدنية وعمل طلب لاستخراج البطاقة من المنزل .

خدمات كثيرة يقدمها قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ضمن خطة الوزارة فى التسهيل على المواطنين ، حيث يوفر القطاع عدة أنواع من استمارات استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لتناسب كافة مستويات المجتمع فهناك الاستمارة العادية وأخرى مميزة .

ارقام كول سنتر ألأحوال المدنية

جهزت وزارة الداخلية خدمة الكول سنتر على رقمى (15340 للمواطنين – 15341 لكبار السن وذوى الهمم "قادرون باختلاف") لتقديم كافة خدمات القطاع بأماكن تواجدهم وتوصيلها لهم عقب تنفيذها عن طريق عدد من الحافلات (أحوال إكسبريس المتنقلة) المخصصة للمركز ومزودة بكافة التجهيزات الفنية واللوجيستية للانتقال الفورى بالخدمة المطلوبة.

وذلك في إطار التطور التكنولوجى الذى تشهده قطاعات وزارة الداخلية افتتح قطاع الأحوال المدنية خدمات المركز النموذجي "أحوال إكسبريس" بمقر ديوان القطاع بالعباسية على أحدث طراز عصرى ومزود بكافة السبل التكنولوجيا الرقمية واللوجيستية.

تكلفة استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى

-الاستمارة العادية بـ 45 جنيهًا، واستلام البطاقة بعد 14 يومًا.

-الاستمارة العاجلة بـ 120 جنيهًا، واستلام البطاقة بعد 3 أيام.

-الاستمارة المميزة بـ 170 جنيهًا، واستلام البطاقة بعد 24 ساعة.

-الاستمارة vip بـ 305 جنيهات، واستلام البطاقة خلال ساعات (يضاف إليها خدمة التوصيل حال طلبها عن طريق الكول سنتر).

استخراج وتجديد البطاقة فى 20 دقيقة

قدم قطاع الأحوال المدنية خدمة استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للمواطنين بواسطة أحدث الأجهزة لتصوير المواطنين وإصدار بطاقات الرقم القومى وتسليمها بشكل لحظى فى (20 دقيقة) .

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية، وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر .

وزارة الداخلية الرقم القومي بطاقة الرقم القومي الاحوال المدنية التطور التكنولوجي كول سنتر بطاقات الرقم القومى تجديد بطاقات الرقم القومى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو أرز واحد| إعلان عاجل من التموين بشأن صرف سلع شهر إبريل.. وهذه الأسعار الجديدة

حالته خطيرة.. نجل مطرب أمريكي شهير يسقط من الدور الخامس بمنزله

تبدأ من 20 لـ25%.. توقعات بطرح شهادات إدخارية جديدة بعد رفع الفائدة

40 درجة .. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

250 جنيها| التموين تكشف مفاجأة عن سعر الذهب الفترة المقبلة.. وتؤكد: “ماحدش يتسرع ويشتري”

قرار عاجل من سلطنة عمان بحرمان الوافدين من العمل بهذه المهنة

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن الكوليرا

بث مباشر.. مباراة الزمالك والمريخ السوداني بدوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

الأوقاف: من الصعب على الإنسان أن يجاهد وعدوه بين جنبيه متحكم فيه

1600 قرية.. كيف خدمت حياة كريمة 21 مليون مواطن في مرحلتها الثانية

احذر | هرس الفول بهذه الطريقة يصيبك بـ السرطان

محمد منير : مباراة الأهلي والهلال غدًا في حب الوطن الواحد مصر والسودان

350 ألف شخص في خطر.. تحذيرات عاجلة من إعصار مدمر يضرب ولاية أمريكية

ليلة الهاتريك .. الزمالك يتغلب على المريخ برباعية في دوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 نصائح.. كيف يمكنك تدريب طفلك على صيام شهر رمضان ؟

أكلة دسمة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع في شهر رمضان؟

بعد قضية طليقها .. ظهور مميز لـ آيتن عامر بـ خصر نحيف

بـ زيادة وزن لافتة .. منى فاروق تثير الجدل بـ قفطان رمضاني

فيديو

موعد انتهاء موجة الصقيع .. بيان مهم من الأرصاد الجوية

توقعات بطرح شهادات ادخارية بـ عائد 20% | فيديو

سر استبعاد مدرب الأهلي لنجم الفريق.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

أجدع ناس.. سعودي يتحدث عن شهامة المصريين في رمضان/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ