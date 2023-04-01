شعبان يوسف: رمضان أضفى بعدا قدسيا على حالة المصريين أثناء حرب أكتوبر..فيديو

خصص الإعلامي محمد سعيد محفوظ، فقرة من برنامج "العاشرة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، للحديث عن أدب الحرب.. وكيف وثق الأدباء والشعراء نصر أكتوبر؟.

وقال الشاعر والمؤرخ شعبان يوسف، إن أشعار عبدالرحمن الابنودي ساهمت كثيرا في تحفيز الشعب المصري.

وأضاف الشاعر والمؤرخ شعبان يوسف، خلال لقائه مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، ببرنامج "العاشرة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "مجلتا روزاليوسف وصباح الخير نشرتا الكثير من أعمال أدب الحرب".

واشار: "اعمال الغيطاني ومجيد طوبيا وسعيد الكفراوي عكست بطلولات الجيش المصري"، مضيفا: "مجيد طوبيا خلد حرب أكتوبر بروايته أبناء الصمت".



وأوضح الشاعر والمؤرخ شعبان يوسف،: " شهر رمضان أضفى بعدا قدسيا على حالة المصرين أثناء حرب أكتوبر".