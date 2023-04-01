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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شعبان يوسف: رمضان أضفى بعدا قدسيا على حالة المصريين أثناء حرب أكتوبر..فيديو

الشاعر والمؤرخ شعبان
الشاعر والمؤرخ شعبان يوسف

خصص الإعلامي محمد سعيد محفوظ، فقرة من برنامج "العاشرة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، للحديث عن أدب الحرب.. وكيف وثق الأدباء والشعراء نصر أكتوبر؟.

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أحد أبطال حرب أكتوبر: انتصار العاشر من رمضان يعكس عبقرية العسكرية المصرية

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أحد أبطال نصر أكتوبر: جميع من شاركوا في الحرب كانوا صائمين.. فيديو

وقال الشاعر والمؤرخ شعبان يوسف، إن أشعار عبدالرحمن الابنودي ساهمت كثيرا في تحفيز الشعب المصري.

 

وأضاف الشاعر والمؤرخ شعبان يوسف، خلال لقائه مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، ببرنامج "العاشرة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "مجلتا روزاليوسف وصباح الخير نشرتا الكثير من أعمال أدب الحرب".

 

واشار: "اعمال الغيطاني ومجيد طوبيا وسعيد الكفراوي عكست بطلولات الجيش المصري"، مضيفا: "مجيد طوبيا خلد حرب أكتوبر بروايته أبناء الصمت".

 


وأوضح الشاعر والمؤرخ شعبان يوسف،: " شهر رمضان أضفى بعدا قدسيا على حالة المصرين أثناء حرب أكتوبر".

الشاعر والمؤرخ شعبان يوسف محمد سعيد محفوظ أكتوبر نصر اكتوبر الحرب الإعلامي محمد سعيد محفوظ

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