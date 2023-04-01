بركات: هدوء كولر سينتقل للاعبي الأهلي أمام الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا

أكد محمد بركات أن تصريحات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي اتسمت بالهدوء قبل مواجهة الهلال السوداني مساء السبت في الجولة الأخيرة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



وقال بركات عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن كولر ركز على نقطة مهمة للغاية وهو عدم انشغاله بتوقيت تسجيل الهدف مؤكداً أن هذا الهدوء سينتقل للاعبي الفريق الأحمر وهو أهم ما يحتاجه الأهلي في هذه المباراة.



وأضاف: "أكثر ما يعجبني في كولر هدوءه وتركيزه وفلسفته أنه يلعب للفوز ولكن أكثر ما يقلقني أن المباراة تأتي بعد فترة التوقف الدولي لأن المستوى دائماً بعد اللقاءات الدولية مع المنتخبات ترهق اللاعبين".