عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية .. لحظة القبض على شخص أطلق النار وصدم عدة سيارات في الرياض

مقطع من الفيديو
مقطع من الفيديو

نشرت قناة "العربية" اللقطات الأولى من لحظة القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يصدم عمدًا عددًا من المركبات في أحد طرق معارض السيارات جنوب مدينة الرياض السعودية ويحاول الهرب بإطلاق النار في الهواء.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض السعودية أن سائق السيارة مواطن سعودي وكان بحالة غير طبيعية، ونتج عن ذلك إصابة شخصين وتلفيات مادية في (7) مركبات، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة، وجار استكمال القبض على المرافق.

بيان النيابة السعودية

وفي وقت سابق، صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية أنه بناء على ما تم رصده في مركز الرصد النيابي في شأن تداول محتوى معلوماتي "مقطع فيديو"، يتضمن قيام قائد مركبة بصدم عدة مركبات عمداً وإطلاقه أعيرة نارية ومحاولة دهسه لأشخاص وقيادته المركبة بشكل متهور معرضًا حياة الآخرين للخطر.

ووفقاً لما تم رفعه، صدر أمر النائب العام سعود المعجب بالقبض على المعني فوراً، والتحقق من نسبة المحتوى له وإحالته إلى النيابة العامة المتخصصة للتحقيق معه.

كما أوضح المصدر أن مركز العمليات النيابي باشر الإجراءات الجزائية بحق المذكور، وسيتم إيقافه واستكمال إجراءات التحقيق بحقه، تمهيداً لإحالته للمحكمة المختصة.

وأكد المصدر على الحماية العدلية للأشخاص والممتلكات الخاصة، وأن الجناية عليها بمثل هذه السلوكيات الآثمة وترويع الآمنين وتعريض سلامتهم وحياتهم للخطر موجبة للمساءلة الجزائية المشددة.

السعودية اخبار السعودية النيابة السعودية الرياض مدينة الرياض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو أرز واحد| إعلان عاجل من التموين بشأن صرف سلع شهر إبريل.. وهذه الأسعار الجديدة

40 درجة .. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

عكس التوقعات.. هبوط أسعار الذهب اليوم السبت 1 أبريل 2023

زيادة المعاشات 30%.. مفاجأة خلال ساعات بعد قرار السيسي

تراجع مفاجيء.. هبوط أسعار الذهب اليوم السبت 1 أبريل 2023

250 جنيها| التموين تكشف مفاجأة عن سعر الذهب الفترة المقبلة.. وتؤكد: “ماحدش يتسرع ويشتري”

بركات يكشف أبرز المرشحين لتدريب الزمالك

قرار عاجل من سلطنة عمان بحرمان الوافدين من العمل بهذه المهنة

موضوعات متعلقة

ضبط منظار سلاح ناري مهرب من السعودية مع راكب في مطار القاهرة.. صور

السعودية تمنع مواطنيها من السفر إلى دولتين أفريقيتين.. تعرف عليهما

السعودية.. الاعتداء على سيارة شرطة وضبط مواطنين

ترشيحاتنا

نيللي كريم: ممكن أعمل مشاهد حميمية .. بوسة هاني سلامة مش غلطة .. موافقة أعمل الجزء الثاني لفيلم غبي منه فيه

دعاء عاشر يوم رمضان وأهم كلمات التضرع لنيل فضل الله

تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم السبت

10 رمضان.. تعرف على مواقيت الصلاة في كفر الشيخ

السعودية .. لحظة القبض على شخص أطلق النار وصدم عدة سيارات في الرياض

فى هذ الحالة.. توفيق عبد الحميد يعلن عن مفاجأة: هعتزل وأتفرغ لحب الله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها مؤشر البحث.. الجمهور لـ نيللي كريم: كل مرة تبهرينا أكثر

اشرب كوب على الفطار لبشرة صحية.. فوائد ماء الليمون

يتخطى 400 ألف جنيه.. سعر صادم لحذاء ياسمين صبري

طريقة عمل التين المجفف فى رمضان

فيديو

الحلقة 9 من مسلسلات رمضانI وفاة والدة أحمد العوضي.. طلاق طارق لطفي وعائشة بن أحمد

موعد انتهاء موجة الصقيع .. بيان مهم من الأرصاد الجوية

توقعات بطرح شهادات ادخارية بـ عائد 20% | فيديو

سر استبعاد مدرب الأهلي لنجم الفريق.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ