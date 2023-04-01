السعودية .. لحظة القبض على شخص أطلق النار وصدم عدة سيارات في الرياض

نشرت قناة "العربية" اللقطات الأولى من لحظة القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يصدم عمدًا عددًا من المركبات في أحد طرق معارض السيارات جنوب مدينة الرياض السعودية ويحاول الهرب بإطلاق النار في الهواء.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض السعودية أن سائق السيارة مواطن سعودي وكان بحالة غير طبيعية، ونتج عن ذلك إصابة شخصين وتلفيات مادية في (7) مركبات، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة، وجار استكمال القبض على المرافق.

بيان النيابة السعودية

وفي وقت سابق، صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية أنه بناء على ما تم رصده في مركز الرصد النيابي في شأن تداول محتوى معلوماتي "مقطع فيديو"، يتضمن قيام قائد مركبة بصدم عدة مركبات عمداً وإطلاقه أعيرة نارية ومحاولة دهسه لأشخاص وقيادته المركبة بشكل متهور معرضًا حياة الآخرين للخطر.

ووفقاً لما تم رفعه، صدر أمر النائب العام سعود المعجب بالقبض على المعني فوراً، والتحقق من نسبة المحتوى له وإحالته إلى النيابة العامة المتخصصة للتحقيق معه.

كما أوضح المصدر أن مركز العمليات النيابي باشر الإجراءات الجزائية بحق المذكور، وسيتم إيقافه واستكمال إجراءات التحقيق بحقه، تمهيداً لإحالته للمحكمة المختصة.

وأكد المصدر على الحماية العدلية للأشخاص والممتلكات الخاصة، وأن الجناية عليها بمثل هذه السلوكيات الآثمة وترويع الآمنين وتعريض سلامتهم وحياتهم للخطر موجبة للمساءلة الجزائية المشددة.