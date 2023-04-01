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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد منطقة رأس غارب.. واعرف ليه اتسمت بالاسم ده وحكايتها

محافظة البحر الأحمر
محافظة البحر الأحمر

قال الإعلامي أحمد عطا الله عن منطقة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر ان منذ 85 عام لم يكن في هذه المنطقة مجتمع سكني ولم يكن هناك سوى فنار يخدم قناة السويس صممه المهندس الفرنسي جوزتاڤ ايفيل الذي صمم برج إيفل الشهير لكن في عام 1937.

 

وتابع أحمد عطا الله خلال برنامجه "مصر تغني" المذاع عبر "فضائية الأولى المصرية" أنه تم حفر هنا أول بئر بترول وولد معه قرية صغيرة واليوم أصبحت تاني أكبر مدينة في محافظة البحر الأحمر بعد الغردقة وواحدة من اهم مدن الطاقة في مصر.

 

من أين جاء أسم المنطقة

 

واختتم أحمد عطا الله أن قمة جبل غارب هي أشبه بسنم الجمل وهذه المنطقة عند الجمل تسمى الغارب ومن هنا جاء اسم المنطقة.

رأس غارب محافظة البحر الاحمر قناة السويس برج ايفل الاولي المصرية بترول

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