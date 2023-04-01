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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موريتانيا لم تعد تشترط للمسافرين تقديم شهادات سلبية اختبار كورونا

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية أنه لم يعد المسافرون من وإلى البلاد بحاجة إلى تقديم شهادات سلبية اختبار فيروس كورونا (كوفيد- 19) عند الوصول.


وأضافت الوزارة- في بيان، اليوم /السبت/- أن المسافرين من وإلى موريتانيا لم يعودوا بحاجة إلى تقديم شهادة التلقيح ضد مرض (كوفيد 19)، ما لم يشترط البلد المتجه ذلك.


وجاء قرار الوزارة ضمن اعتماد جملة جديدة من الإجراءات الصحية الخاصة بجائحة كورونا، والمتعلقة بمراقبة المسافرين عند المنافذ الحدودية للبلاد، وتأسيسا على التحسن المضطرد في التحكم بكورونا، وتماشيا مع الإجراءات المتخذة من طرف غالبية الدول الأخرى.

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