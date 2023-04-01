العراق يشهد أولى العواصف الرملية هذا العام.. شاهد

شهد غرب العراق والعاصمة بغداد عاصفة رملية، هي الأولى هذا العام، في البلد شبه الصحراوي الذي أصبحت تتكرر فيه هذه الظاهرة المناخية، لا سيما خلال فصل الربيع.

وضربت العراق العام الماضي عشرات من العواصف الرملية المماثلة خلال فصل الربيع كان عددها غير مسبوق.

جاء ذلك في تقرير عرضته فضائية “يورونيوز”.

وغطّت كتل برتقالية كثيفة من الغبار والرمال أجواء بعض المناطق العراقية. وانخفض مستوى الرؤية بشكل كبير، فيما غطّت طبقات من التراب السيارات والمنازل، كما شاهد مراسلون في “فرانس برس”.

وبفعل الرياح، وصلت العاصفة من محافظة الأنبار في غرب العراق إلى بغداد ومحافظة صلاح الدين. ولم تحصِ السلطات المحلية حتى الآن عدد الأشخاص الذين أدخلوا إلى المستشفيات جراء اضطرابات في التنفس ناجمة عن الغبار.

