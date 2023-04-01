مباراة كرامة بين شقيقين .. فرج عامر يوجه رسالة للجمهور قبل لقاء الأهلي والهلال

وجه فرج عامر، رئيس نادي سموحة، رسالة للجمهور قبل لقاء الهلال السوداني في دوري أبطال افريقيا.

وكتب: "الاهلي النهاردة بيمثل مصر، كل مصري واجب علية تشجيع الاهلي ، مباراة كرامة بين شقيقين ، تشجيع وروح رياضية اهم ، ونتمني النصر لمصر الاهلي“.

وواصل الأهلي تدريباته التي اشتملت على جزء بدني وتدريبات الكرة، التي حرص خلالها الجهاز الفني للفريق على تطبيق العديد من الجوانب الفنية والخططية.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات، والتي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.