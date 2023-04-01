جريمة الدقهلية.. دخل يسرق من حمام مدرسة فقتل العامل

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية بالعثور على جثة عامل، مقيم بدائرة المركز، داخل المدرسة محل عمله الكائنة بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة بائع متجول، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القليوبية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد سرقة أدوات صحية من دورات مياه المدرسة، وقرر أنه أثناء تواجده بالمدرسة فوجئ بدخول المجنى عليه فتعدى عليه بالضرب بماسورة حتى فارق الحياة واستيلائه على هاتف المجنى عليه، ومجموعة من الأدوات الصحية.

وتم بإرشاده ضبط الهاتف المستولى عليه، والأداة المستخدمة فـى الواقعة ، وأكد بيع المسروقات لعميله (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، سيئ النية، مقيم بالقليوبية)، حيث أمكن ضبطه وأرشد عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.