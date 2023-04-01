إقبال جماهيرى كبير على عروض برنامج "هل هلالك" في الليلة الثانية

شهدت الليلة الثانية من ليالى برنامج "هل هلالك" فى نسخته السابعة، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، أمس الجمعة، إقبالا جماهيريا كبيرا بساحة مركز الهناجر للفنون .

وقدم البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، باقة متنوعة من أروع فقرات "السيرك القومى"، بالإضافة إلى مجموعة من أشهر استعراضات فرقة "رضا"، وتستمر حفلاتهما اليوم وغدا ١٠و١١ رمضان الموافق ١و٢ أبريل، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون

وقدم السيرك القومى برئاسة الفنان وليد طه، عدد من الفقرات التى حازت على إعجاب الجمهور وتفاعل معها الأطفال، منها فقرات "الأنتيبوت، الساحر، المهرج، الجونجلير، التوازن، البسكليت" .

وتغنى جمهور ساحة مركز الهناجر للفنون، مع أغانى وموسيقى استعراضات فرقة رضا للفنون الشعبية برئاسة الفنانة إيناس عبد العزيز، منها استعراض "حلاوة شمسنا، الاسكندراني، الأغانى، الحجالة، الكرنبه، غزل فى الريف، موشح غريب الدار، التنورة، العصا" .

ويشهد برنامج "هل هلالك" بداية من اليوم الأول وحتى نهايته، بمشاركة من البيت الفنى للمسرح، لرائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، بالإضافة إلى ورش فنية بركن الطفل تحت إشراف الفنانة سها كحيل، وذلك فى إطار اهتمام القطاع بالطفل وتنمية قدراته .

يشار إلى أن برنامج "هل هلالك ٧" يقام فى الثامنة والنصف مساء يوميا، فى الفترة من ٨ رمضان حتى ٢٢ رمضان الموافق ٣٠ مارس وحتى ١٣ أبريل، ومفتوح مجانا للجمهور كخدمة فنية وثقافية للمواطن المصرى .