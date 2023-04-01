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رياح وعواصف ترابية وحرارة مرتفعة.. ماذا يحدث في طقس مصر

مذيع صدى البلد احمد
مذيع صدى البلد "احمد دياب "

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن الأحوال الجويه والطقس حيث قال خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع ان يسود اليوم طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى نهارًا ومحافظات الوجه البحري، معتدل على السواحل على الشمالية ومائل للحرارة على شمال الصعيد، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية._


وحذرت هيئة الأرصاد  من طقس الأيام المقبلة، قائلة إنه من المتوقع أن تشهد البلاد موجة حارة بداية من اليوم السبت حتى الخميس 6 إبريل

 موجة الطقس الباردة التي سادت البلاد خلال الأيام الماضية، ستنتهي غدا الاحد ومن المتوقع أن تشهد البلاد اعتبارًا من الغد، ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على كل أنحاء البلاد، بقيم تتراوح ما بين 3 و8 درجات مئوية، لتقترب من الأربعين درجة على محافظات جنوب البلاد.

https://www.youtube.com/watch?v=hDsewKulAns


 أسباب الموجة الحارة 
كشفت الأرصاد أن البلاد تتأثر بمرتفع جوى يسيطر على جميع محافظات الجمهورية، لتتجاوز القاهرة حاجز الـ 30 درجة مئوية، فيما تتخطى محافظات جنوب الصعيد الـ 35 درجة مئوية.

أهم الظواهر الجويه المؤثرة فى الطقس 
 

توقعت الهيئة، أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعه وذلك وفقا لتقلبات رياح الخماسين..
و ستنشط الرياح أيضا على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة

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