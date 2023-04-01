التموين تحدد ضوابط صرف سلع شهر أبريل.. تغطية خاصة

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن التموين حيث قال الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون وزير التموين، إن الدولة تدعم منظومة السلع التموينية بما يقرب من ٤ مليارات جنيه شهرياً لتوفير احتياجات المواطنين من السلع
وأضاف أن الوزارة تضخ يومياً في منظومة السلع التموينية ما يصل إلى 4 آلاف طن سكر، وما يقارب الـ 3 آلاف طن زيت طعام، وألف طن أرز، وألف طن مكرونة، وغيرها من السلع الأخرى على المنظومة.
وأشار الى أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، يتابع يومياً ما يُصرف على المنظومة التموينية للمواطنين، ويوجه بتشديد الرقابة على منافذ الصرف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وعن حصه المواطن فى السلع التموينة
وأوضح المتحدث الرسمي معاون وزير التموين أن نصيب الفرد من السكر على بطاقة الدعم 2 ك، وبحد أقصى 8 ك على البطاقة الـ 4 أفراد ويكون نصيبه من الزيت 1 زجاجة وزن 800 جم، بحد أقصى 4 زجاجات على البطاقة الأربع أفراد