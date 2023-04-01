التموين تحدد ضوابط صرف سلع شهر أبريل.. تغطية خاصة

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن التموين حيث قال الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي ‏معاون وزير التموين، إن الدولة تدعم منظومة السلع التموينية بما يقرب من ٤ مليارات جنيه ‏شهرياً لتوفير احتياجات المواطنين من السلع

وأضاف أن الوزارة تضخ يومياً في ‏منظومة السلع التموينية ما يصل إلى 4 آلاف طن سكر، وما يقارب ‏الـ 3 آلاف طن زيت طعام، وألف طن أرز، وألف طن مكرونة، ‏وغيرها من السلع الأخرى على المنظومة.

وأشار الى أن الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، يتابع يومياً ما يُصرف على المنظومة ‏التموينية للمواطنين، ويوجه بتشديد الرقابة على منافذ الصرف لضمان وصول ‏الدعم إلى مستحقيه.

وعن حصه المواطن فى السلع التموينة

https://www.youtube.com/watch?v=UmpOZREn-bY



وأوضح المتحدث الرسمي ‏معاون وزير التموين أن نصيب الفرد ‏من السكر على بطاقة الدعم 2 ك، وبحد أقصى 8 ك على البطاقة الـ 4 ‏أفراد ويكون نصيبه من الزيت 1 زجاجة وزن 800 جم، بحد أقصى 4 ‏زجاجات على البطاقة الأربع أفراد

