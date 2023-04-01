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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم السبت عقب قرار رفع الفائدة

مذيع صدى البلد احمد
مذيع صدى البلد "احمد دياب "

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن الدهب بعد قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري الخميس 30 مارس برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.

وتم الرفع بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، و تم أيضاً رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

يبحث الكثيرون عن أسعار الذهب والدولار وكيف سيحدث تغير بهما، واستقرت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت، وسجل عيار 18، 1907 للشراء أما البيع فسجل 1873 جنيها للبيع.

وبالنسبة للذهب عيار 21، فسجل سعر عيار 21 استقرارا نحو 2225  جنيها للشراء بدون مصنعية، أما سعر عيار 24  فسجل 2,543 جنيها.

وسجّل  سعر الجرام عيار 14 : 1,483 جنيها، و بلغ سعر الجنيه عيار 24 : 17,800 جنيها، وسجّل  سعر الجرام اليوم عيار 18، 1,907 جنيهات.

https://www.youtube.com/watch?v=qirXdgr-D4k

أما الأوقية فبلغت سعر الأوقية عيار 24، 1,969 دولارا، 
سعر جنيه الذهب نحو 17800 جنيه بعد أن كان 17200 قبل أيام ، بفارق نحو 600 جنيه. 
 

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