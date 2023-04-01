باب ربنا هو الحل الوحيد.. نهال طايل : اغتمنوا الصيام في الدعوات المستجابة

قالت الإعلامية نهال طايل إننا نمر بأكرم الأيام و أحبها الي الله، وأن شهر رمضان الكريم هو الحل الوحيد لجميعنا لجبر خواطرنا وأنه يجب علينا أن نتضرع إلى الله، ونقف على بابه وندعوه طالبين منه السماح والعفو والمغفرة، ودعوة الصائم لاترد.

واستكملت الإعلامية نهال طايل خلال برنامجها "احنا لبعض" المذاع على فضائية "صدي البلد"، أن أكثرالأدعية التى جميعنا ندعي بها هي دعوي "الستر" مكتسبين هذه الدعوة من شيوخنا واجدادنا وأبائنا وأمهاتنا.

وأشارت نهال أن الله سبحانه وتعالي يستحيل أن يرد دعائنا، وأن خزائنه لا تنفذ.

ونصحت بكثرة الدعاء قبل الإفطار، لأن دعوة الصائم لاترد خاصة في شهر رمضان الكريم، مضيفة فى حديثها أنه بكثرة الدعوات الله لا يرد الداعي فى السترو الصحة وسعة الرزق وأنجاب الذرية الصالحة وتوسيع الأرزاق وفك الكروب والهموم، وأن الله سوف يستجيب.