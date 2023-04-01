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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مؤسسة"إكرام" الخيرية.. توزيع 100 ألف كرتونة طعام على المحتاجين

مؤسسة إكرام للأعمال
مؤسسة إكرام للأعمال الخيرية

قال إسلام أمين إن مؤسسة إكرام أطلقت حملة تسمي " حملة إطعام طوال العام"، هدفها توفير الوجبات وكراتين المواد الغذائية وتوزيعها طوال السنة، لان الاحتياج لا يكون فى شهر رمضان فقط ولكن طول السنة.

وعدد إسلام خلال برنامج"بالخير سابقين" المذاع على فضائية "صدي البلد"، من يحتاجون لهذا الدعم الدوري مثل "غير القادر على العمل وأم لايتام وأمراة أرملة أخري لا تستطيع القيام بالعمل او أصحاب الامراض"، وتقوم مؤسسة "إكرام" بزيادة هذا الخير فى شهر رمضان المبارك.

محتوي الكرتونة

وأكد أن هدف مؤسسة "إكرام" فى شهر رمضان توزيع 100 ألف كرتونة غذائية، تزن الكرتونة 12 كيلو، وتحتوي على " 2 كيلو ارز+ 2 كيلو سكر+ 2كيلو مكرونة +إزازة زيت كيلو+ إزازة خل+ نصف كيلو فاصوليا+ نصف كيلو عدس+2كيس ملح".

وأشار إسلام إلى أن مؤسسة "إكرام" تزيد من خيرها في رمضان، نظرا للظروف الأقتصادية الصعبة على جميع المواطنين، وغطت مؤسسة إكرام السنه الماضية 50 ألف كرتونة ولكن هذه السنة غطت 100 ألف كرتونة.

مؤسسة إكرام حملة إطعام الكراتين الوجبات بالخير سابقين شهر رمضان

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