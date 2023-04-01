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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اجتماعية الأطباء تقدم 415 ألف جنيه دعما خلال شهر مارس

ارشيفية
ارشيفية

أعلنت اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء عن الأنشطة التي قدمتها خلال شهر مارس الماضي في نواحي الدعم الإجتماعي للأطباء وأسرهم بإجمالي مبلغ ٤١٥ ألف جنيه .

 

وقالت د. إيمان سلامة عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الاجتماعية أن أحد أهم أنشطة اللجنة الاجتماعية المستمرة هي تقديم مختلف أشكال الدعم للأطباء وأسرهم في الأزمات‘ ومنها تقديم الدعم المادي للعلاج والدراسة لأبناء الأطباء وحالات الوفاة الكارثية وبالأخص لشباب الأطباء.

 

وأعلنت د. إيمان سلامة أن اللجنة قدمت دعما ماليا لأسر اثنين من الأطباء شهداء كورونا بقيمة 20 ألف جنيه.

 

كما قدمت اللجنة الاجتماعية دعماً ماليا للمساعدة في دراسة أبناء الأطباء خلال شهر مارس بقيمة  مبلغ ٢٤٤ ألف جنيه لعدد ٦٥ من أسر الأطباء، وبالنسبة للدعم العلاجي.

 

قدمت اللجنة الاجتماعية في شهر مارس الماضي مبلغ وقدره ١٥١ألف جنيه دعما مادياً للعلاج استفاد منها ٣١ فردا.

 

وأضافت د. إيمان سلامة عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الاجتماعية، أن موارد اللجنة الاجتماعية التي يتم تقديم الدعم من خلالها للأطباء وأسرهم، هي من تبرعات الأطباء ومما يخصصه مجلس النقابة العامة للأطباء من الرسوم المقررة عن خدمات النقابة العامة للأطباء.

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