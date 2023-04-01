البريميرليج|كريستال بالاس يفوز على ليستر سيتي بثنائية.. وتعادل إيجابي بين نوتنجهام وولفرهامبتون

نجح فريق كريستال بالاس في الفوز على نظيره ليستر سيتي بثنائية مقابل هدف، بينما تعادل نوتنجهام فورست مع وولفرهامبتون إيجابيًا بنتيجة 1-1، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”.

كريستال بالاس ضد ليستر سيتي

تقدم ريكاردو بيريرا بالهدف الأول لفريق ليستر سيتي في الدقيقة 56، ثم تعادل دانيال إيفرسين في الدقيقة 60 لصالح كريستال بالاس.

قبل أن يسجل جون فيليب ماتيتا الهدف الثاني والفوز في الدقيقة 90

وولفرهامبتون ضد نوتنجهام فورست

تقدم بيرنان جونسون بالهدف الأول في الدقيقة 38 لصالح فريق نوتنجهام ثم تعادل دانيال بودينسي لوولفرهامبتون في الدقيقة 83.