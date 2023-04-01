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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رويترز : زيارة المقداد لمصر تستهدف عودة سوريا إلى الجامعة العربية

شكري والمقداد
شكري والمقداد

اتفقت مصر وسوريا على تعزيز التعاون الثنائي اليوم السبت خلال أول زيارة رسمية لوزير خارجية سوري إلى القاهرة منذ أكثر من عقد، في أحدث مؤشر على قيام دول عربية بتحسين العلاقات مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

واحتضن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد نظيره سامح شكري لدى وصوله إلى وزارة الخارجية في أول رحلة رسمية منذ ما قبل الانتفاضة والصراع الذي بدأ في سوريا عام 2011.

وتجنب العديد من الدول الغربية والعربية الرئيس الأسد بسبب الحرب في سوريا التي قسمت البلاد وخلفت مئات الآلاف من القتلى.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان 'اتفق الوزراء على تكثيف قنوات الاتصال بين البلدين على مختلف المستويات خلال المرحلة المقبلة'.

كما جددت مصر دعمها لـ 'تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية في أسرع وقت ممكن'.

وقال مصدر وفقا لرويترز، إن الزيارة تهدف إلى وضع خطوات لعودة سوريا إلى الجامعة العربية بوساطة مصرية وسعودية.

وعلقت جامعة الدول العربية التي تتخذ من القاهرة مقرا لها عضوية سوريا في 2011 وسحبت دول عربية كثيرة مبعوثيها من دمشق.

وزار شكري مصر سوريا وتركيا في فبراير بعد الزلزال المدمر هناك ، وجدد يوم السبت تعهده بدعم ضحاياها.

ونشرت وزارة الخارجية صورا لشكري وهو يحيي مقداد بحرارة في وزارة الخارجية على ضفاف النيل ، وكذلك في محادثات فردية وقيادة نقاش أوسع.

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