ارتفاع حصيلة القتلى في الولايات المتحدة إلى 18 شخصا بسبب الأعاصير

لقى ما لا يقل عن 18 شخصا مصرعهم بعد أن ضرب نظام عاصفة قوى مساحات شاسعة من الجنوب والغرب الأوسط يوم الجمعة.

تأتي سلسلة الأعاصير القاسية بعد أسبوع واحد فقط من إعصار نادر وطويل الأمد خلف 25 قتيلاً في غرب ميسيسيبي وشخص واحد في ألاباما.

في ولاية تينيسي ، توفي سبعة أشخاص في مقاطعة ماكنيري ، بالقرب من حدود ميسيسيبي ، بعد الطقس القاسي ، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

وقالت إدارة شرطة آدامزفيل في مقاطعة ماكنيري على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت: 'الأضرار والخسائر التي عانى منها مجتمعنا الليلة الماضية كانت كارثية'.

في كوفينجتون بولاية تينيسي ، قالت إدارة الشرطة المحلية إن المدينة 'كانت سالكة' في أعقاب الإعصار. وقالت الشرطة ان المنازل دمرت وسقطت خطوط الكهرباء وانتشرت فرق البحث والانقاذ.

في أركنساس ، اجتاحت أعاصير متعددة الولاية ، جنبًا إلى جنب مع العواصف الرعدية الشديدة والبرد بحجم كرة الجولف. أعلنت الحاكم سارة هاكابي ساندرز حالة الطوارئ وقام بتنشيط 100 من أفراد الحرس الوطني للولاية استجابة للطقس القاتل.

لقى ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات في مدينة وين في شرق أركنساس ، بحسب ما قاله الطبيب الشرعي في مقاطعة كروس إيلي لونج لـ KAIT-TV.

وقال مسؤولون محليون في ليتل روك ، قتل شخص واحد على الأقل وتم نقل 24 إلى المستشفى. لحقت أضرار جسيمة بالمنازل والمجمعات السكنية وواجهات المحلات ، وفقا لقسم شرطة ليتل روك.

وكتب عمدة المدينة ، فرانك سكوت جونيور ، على تويتر صباح يوم السبت 'مع بزوغ الفجر نبدأ عملية طويلة للتعافي وإعادة البناء'.

كما تسببت سلسلة من العواصف التي تضمنت إعصارًا وبَرَدًا بحجم لعبة البيسبول في دمار إلينوي. في بلفيدير ، وهي مدينة شمال غرب شيكاغو ، توفي شخص وأصيب 28 بعد انهيار سقف مسرح أبولو.

كان هناك حوالي 260 شخصًا في المكان لحضور حفل موسيقى الهيفي ميتال وبدأت الدعوات حول الانهيار في الظهور في الساعة 7:48 مساءً. بالتوقيت المحلي ، قال رئيس مكافحة الحرائق في بلافيدير، شون شادل ، لوكالة أسوشيتد برس.

أفادت وكالة أسوشييتد برس أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم في مقاطعة سوليفان بولاية إنديانا بعد اجتياح إعصار.

وقال جيسون بوبيت ، قائد شرطة مقاطعة سوليفان ، يوم السبت: 'أصبحت أسوأ مخاوفنا حقيقة واقعة في وقت سابق عندما علمنا أن أفراد مجتمعنا فقدوا حياتهم'.

لقيت امرأة مسنة مصرعها في مقاطعة ماديسون في شمال ألاباما بعد أن ضرب إعصار منزلها ، بحسب ما قاله الطبيب الشرعي في المقاطعة الدكتور تايلر بيريهيل لـ NPR.