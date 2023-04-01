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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ملحمة تشجيع للشياطين الحمر|أول تعليق من شوبير عقب تأهل الأهلي لربع نهائي أبطال أفريقيا

شوبير
شوبير

أعرب الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن سعادته بتأهل الفريق لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا .

 

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك ”:" اسم الأهلي كبير .. مبروك تأهل النادي الأهلي فوز كبير وجمهور عظيم يستحق الفرحة بعد ملحمة تشجيع النهاردة في حب الأهلي"

 

وعزز النادي الأهلي من تقدمه بالهدف الثالث أمام الهلال السوداني  في اللقاء الذى جمعهما فى ختام دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وسجل الشحات الثالث في الدقيقة 80 من مرور رائع داخل منطقة الجزاء ويسددها بإتقان فتسكن شباك الهلال

وجاء الهدف الأول بقدم كهربا من تسديدة متقنة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 25.

وأضاف الشحات الثاني من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء.

وأهدر عمرو السولية الهدف الأول من تسديدة غريبة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 7.

وواصل الأهلي إهدار الفرص عن طريق كهربا بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء ولكن تمر بجوار القائم.

وأرسل بيرسي تاو تمريرة سحرية إلى كهربا الذي سدد الكرة مرت بجوار القائم.

ورفض كهربا هدية من دفاع الهلال ويسددها بغرابة جداً أمام المرمي.

وباغت مروان عطية مرمى الهلال بتسديدة صاروخية أرضية فتصطدم بالقائم ويخرجها حارس المرمي من أمام كهربا بصعوبة في الدقيقة 55.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية – مروان عطية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: بيرسي تاو – أحمد عبد القادر كهربا – محمود عبد المنعم "كهربا".

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