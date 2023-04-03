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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حضري بيتزا اقتصادية لأسرتك بأقل التكاليف

طريقة عمل البيتزا
طريقة عمل البيتزا

تقدم الشيف سارة الحافظ طريقة عمل البيتزا فى دقايق قليلة وبشكل مشهي ولذيذ لعشاق البيتزا كما أنها تعتبر وحبة متكاملة. 

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المقادير لعمل البيتزا 


3 كوب دقيق
2 ملعقة صغيرة خميرة
1 ملعقة صغيرة سكر
ماء دافئ للعجن حسب الطلب
ربع كوب زيت
ملح
صوص بيتزا حسب الرغبة
مكعبات فلفل اخضر
جبنة (حسب اختيارك )
زيتون اسود
زيتون اخضر
مكعبات طماطم صغيره


الطريقة لعمل البيتزا 


نخلط السكر والخميرة بالماء الدافئ و أضيف والملح والزيت ثم اعجن بالدقيق الى ان تتكون عجينة متماسكة.
تغطى وتترك من نص الي ساعة حتى تختمر
افرد العجينة واقطعها بالقطاعة الى دوائر، أضع صلصة الطماطم، ثم الجبن والفلفل الأخضر، والزيتون .

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