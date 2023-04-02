مصطفى كامل: تعرضت لتهتك في الأربطة بسبب رامز ومقربون تدخلوا لإذاعة الحلقة

كشف الفنان مصطفى كامل خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج عن الإصابة التي تعرض لها خلال تواجده في برنامج رامز نيفر إيند.

وقال مصطفى كامل، إنه تعرض لتهتك في الأربطة بيده وحزين جدا لما حدث له، مؤكدا أنه كتم آلامه، ودافع عن نفسه بأنه لم يكن يعرف المقلب.

كما كشف سر لأول مرة يحكي عنه وهو أن الحلقة تأجلت إذاعتها، بسبب ما حدث وهناك من تدخل من المقربين لتذاع.



وكان مصطفي كامل نقيب الموسيقيين، ضيفا ببرنامج رامز جلال “نيفر إند”، وقال إن هذا المنصب كلفه الكثير، أول شيئ أنه عطله عن مسيرته كمطرب.

وأضاف مصطفى كامل: "النقابة عطلتني، بس أنا راضي بحب الناس وبمكافأة ربنا ومعنديش مشكلة".



وبدأ رامز جلال بالسخرية من نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل فور وصوله البوليفارد لبرنامج “رامز نيفر إيند”، قائلا: “حاول يعمل ويجز بس قلبت منه إجز، انت متقل كدة ليه انت جاي الاسكيمو دانت جاي الرياض، حلو الباتيناج اللي انت لابسه ده”.