اشتكى عدد من ملاك هوندا سيفيك تايب آر 2023 في منتديات الإنترنت من مشاكل في مقاعد سياراتهم، وقد تكون نشرة الخدمة المزعومة المنشورة قد أجابت عن سبب ذلك، ولماذا تعد مشكلة أكبر مما قد تبدو للوهلة الأولى.

هوندا توقف مبيعات 2023 سيفيك تايب R بسبب خلل

في حين أن الصرير والخشخشة سبب غضب ملاك السيارات، لا سيما في الاصدار الجديد، إلا أنهما لا يكونان عادةً سبب أمر إيقاف البيع، ولكن هذا ما أدى إليه هذا العطل، لأنه قد يكون علامة على عدم الاهتمام بأنظمة السلامة.

هوندا توقف مبيعات 2023 سيفيك تايب R بسبب خلل

وفقًا لنشرة الوكلاء، التي تناولتها Autoblog لأول مرة ، ينبع الصرير من مجموعة إطار وسادة مقعد السائق في 2023 Civic Type Rs، تحدث الضوضاء بسبب لحام سيئ يمكن أن ينكسر في حالة وقوع حادث ، مما يتسبب في عدم عمل أنظمة أمان السيارة على النحو المنشود ، وزيادة احتمالية حدوث إصابة.

هوندا توقف مبيعات 2023 سيفيك تايب R بسبب خلل

تم تقديم المستند إلى الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في 30 مارس، وعلى الرغم من عدم ظهور أي معلومات حتى الآن على موقع الويب للجهة التنظيمية فيما يتعلق بهذا الاستدعاء ، فليس من غير المألوف أن يستغرق الأمر بضعة أيام قبل أن يتم الإعلان عن هذه الحشوات.

نتيجة لذلك، لم يتضح بعد عدد المركبات التي يتم استدعاؤها، وقد لا يوضح فحص VINبدقة 100% ما إذا كان يجب على المالك انتظار إصلاح الاستدعاء، وبمجرد أن يتأكدوا، قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتم إصلاح المقاعد، لأن اتصال الوكيل ينص على أن الأجزاء الضرورية لها غير متوفرة بعد، وليس من الواضح متى سيكونون جاهزين للتنفيذ، حيث تقول شركة هوندا إنها ستبدأ في إخطار المالكين بالمشكلة في منتصف شهر مايو.