كلب لمنع الأطفال من اللعب.. مشاجرة بين الجيران في المحلة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من إلقاء القبض علي طرفي مشاجرة بين عائلتين استخدمت فيها الأسلحة البيضاء بمنطقة كوبري الرباط بسبب خلافات لعب الأطفال واستخدام كلب ضال بمدينة المحلة الكبرى وتم اقتياد المتهمين إلي ديوان قسم أول وعرضهما علي النيابة العامة للتحقيق .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مستشفى المحلة العام باستقبال شاب يدعى "سامح.م.ا" في العقد الثالث من العمر مصاب بطعنة في البطن وجروح قطعية في أنحاء الجسم وحالته الصحية .

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث .



وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية أن المجني عليه أفاد بأن جاره اعتدى عليه بسلاح أبيض، مما أسفر عن إصابته إثر خلافات بينهما بسبب لعب الأطفال في الشارع وقيام المتهم بإطلاق كلب شرس يمتلكه على الأطفال.



وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث من ضبط طرفي المشاجرة وتم اقتيادهما إلي ديوان قسم شرطة أول المحلة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.