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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انطلاق الدورة الرمضانية لشهداء شطورة في سوهاج

صدى البلد

 انطلقت الدورة الرمضانية المقامة على الملاعب المفتوحة لصبايا الخير بقرية شطورة التابعة لمحافظة سوهاج، واطلق عليها اسم "دورة شهداء شطورة ".

وأشاد الجميع بالتنظيم الرائع من قبل اللجنة المنظمة بقيادة عدد من الشباب على رأسهم السيد مكى وبرعاية الجروب الرسمى لقرية شطورة والقائمين عليه والمحبين لاهل بلدتهم الكريمة .

 وأوضح السيد مكي القائم على تنظيم الدورة الرمضانية أنه أطلق عليها اسم الشهداء بمشاركة المئات من اللاعبين والمشجعين وسط حالة من الحماسة والفرحة حيث اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي فى أول أيام شهر رمضان الكريم بعد انتشار صور مبهرة لتنظيم دورة رمضانية .

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