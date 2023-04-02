دينا يحيى تقدم الحدث الأكبر لجامعة الدول العربية والأمم المتحدة.. صور

قدمت الإعلامية دينا يحيى، الحدث الأكبر بين جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك داخل أروقة جامعة الدول العربية.

وشهد هذا اليوم توقيع إطار العمل الإقليمي بين جامعة الدول العربية، والأمم المتحدة، وإطلاق الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي نحو تعامل ناجح مع القضية من منظور اجتماعي.

وقدمت الإعلامية دينا يحيى، هذا الحدث بكل احترافية وإتقان، حيث كان الحدث بحضور نخبة من السفراء والوزراء والدبلوماسيين والعرب داخل الجامعة العربية.

يذكر أن الإعلامية دينا يحيي، قدمت العديد من الأحداث المحلية والعربية المهمة ، بالإضافة إلى حفلات انطلقت في الرياض والكويت، وغيرها من الدول العربية بجانب تميزها بتقديم العديد من جلسات مؤتمرات الشباب السنوى تحت رعايه و حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي و الذى أثنى على أدائها فى إدارة وتقديم الجلسات الحوارية و قدم لها الشكر أمام الحضور.

كما أن الإعلامية دينا يحي، تعتبر ذات بصمة مميزة فى تقديم برامج التوك شو فقد قدمت العديد من البرامج مثل ٩٠ دقيقة و غيرها وعملت بالعديد من القنوات الفضائية.

يأتي هذا الحدث المهم، فى إطار مواصلة التعاون بين جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحده المعنى بالمخدرات والجريمة.



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