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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

115 ألف جنيه| أجدد فيات أونو هاتشباك في مصر

فيات أونو 1986
فيات أونو 1986

تنتمي سيارة فيات أونو موديل 1986 الي فئة السيارات الهاتشباك التي تتميز بالتصميم الأنيق، وبمحركها القوي، واعتماديتها العالية، قدمت سيارة فيات أونو بدلا من سيارة فيات 127 ، ويطلق عليها عدة أسماء في البلدان الأخرى منها، البرازيل حيث لا تزال موجودة حتي عام 2009 وتسمي فيات ميل، بالإضافة الي أن سيارة فيات أونو  تم صناعتها من قبل الصانع الإيطالي .

 سيارة  فيات أونو موديل 1986

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 سيارة  فيات أونو موديل 1986

محرك  فيات أونو

زودت سيارة  فيات أونو موديل 1986 بناقل حركة مانيوال، تقدم للبيع باللون الأبيض، وبها محرك سعة 1300 سي سي، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 35 ألف/كم، بالإضافة الي أن السيارة كانت مرفوعة لمدة 30 سنة، ولا يوجد بها أي دهانات، وبها رخصة سارية .

 سيارة  فيات أونو موديل 1986

مواصفات  فيات أونو

زودت مقصورة  فيات أونو  موديل 1986 بالعديد من المميزات منها، زجاج يدوي، ومقابض أبواب داخلية لسهولة فتح وغلق الابواب بسهولة، ويوجد بالأبواب مساحات إضافية للخزين، وأحزمة أمان، وعدادات قياسية للسرعة والحرارة والوقود، وأذرعه تم تثبيتها علي جانبي مقود الحركة، وإضاءة داخلية للقراءة، ودرج تخزين أمامي، وراديو، وكاسيت، و 4 سماعات بالأبواب الجانبية، وفرش مقاعد من القماش.

 سيارة  فيات أونو موديل 1986

تظهر سيارة  فيات أونو موديل 1986 من الخارج بشكل أنيق بفضل احتوائها علي، إضاءة أمامية، وأضاءه خلفية، وشبكة أمامية يتوسطها سعار شركة فيات ، وإشارات تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وصداد أمامي وخلفي باللون الأسود، ومرايات يدوية باللون الأسود، ومساحة زجاج خلفية.

 سيارة  فيات أونو موديل 1986

سعر سيارة  فيات أونو  موديل 1986

تباع سيارة  فيات أونو  موديل 1986 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 115 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة.

سيارات مستعملة فيات فيات اونو سعر فيات اونو موديل 1986 سعر فيات أونو 1986 أسعار فيات أونو 1986

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