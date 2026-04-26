وزيرا خارجية الإمارات والولايات المتحدة يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية الراهنة

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم / الأحد / خلال اتصال هاتفي، مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو، مجمل التطورات الإقليمية الراهنة.

وتناول الجانبان تداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة والإرهابية التي استهدفت دولة الإمارات وعددا من دول المنطقة، وانعكاساتها على السلم والأمن الدوليين، وإمدادات الطاقة، وأمن الملاحة، واستقرار الاقتصاد العالمي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

كما استعرضا آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما المتصلة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وبحثا سبل تحقيق السلام والأمن الإقليمي المستدام، من خلال تكريس العمل الجماعي لمواجهة التحديات الراهنة، ودعم مساعي تحقيق الاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة.

وأعرب الشيخ عبدالله بن زايد عن تقديره للولايات المتحدة الأمريكية على تضامنها الكامل مع الإمارات في أعقاب هذا العدوان الإيراني، مثمنا جهود الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى تحقيق السلام وترسيخ الأمن والاستقرار المستدامين على المستويين الإقليمي والدولي.

كما ثمن وزير الخارجية الإماراتي الجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي وماركو روبيو لإحلال السلام بين لبنان وإسرائيل، مشيرا إلى أن التوصل إلى حلول سياسية مستدامة يمثل السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات، بما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي وتهيئة بيئة أكثر استقرارا وازدهارا لشعوب المنطقة.

وبحث الوزيران، خلال الاتصال، العلاقات الاستراتيجية المتنامية والمتطورة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في القطاعات كافة.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، وما تشهده من تطور مستمر في إطار شراكة استراتيجية راسخة، مشيرا إلى الحرص المشترك على مواصلة تنمية هذه الشراكة وتعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات الحيوية، بما يحقق المصالح المشتركة.