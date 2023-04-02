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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

آية عظيمة تحفظ بها نفسك وأموالك وأولادك.. علي جمعة يكشفها

علي جمعة
علي جمعة

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية الأسبق، عن فوائد آية الكرسي، مؤكدًا أنها حصن حصين، وتعد حافظًا لقارئها على نفسه وأمواله وأولاده من كل شيطان رجيم.

 

فوائد آية الكرسي

وأضاف علي جمعة خلال حلقة "مصر دولة التلاوة"، والمذاع عبر فضائية "الناس"، أن آية الكرسي تحفظ الإنسان إذا قرأها الإنسان حين يأوي إلى فراشه، أو أثناء الليل والنهار أو في دبر كل صلاة، مستدلًا بحديث أبي بن كعب حينما قال "يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال: فضرب في صدري، وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر".

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الثلث الأوسط من رمضان

ومع دخول الثلث الأوسط من رمضان، قال علي جمعة: “ هكذا شأنه كل عام نشتاق إليه ويتفلت منَّا، هذا من حلاوته وجماله ومن معونته ونفحاته ومن وظائفه ورحماته، فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين، ومتعنا بهذا الفضل العظيم”.

 

وتابع علي جمعة:" رمضان وما أدراك ما رمضان؟ هو الشهر الوحيد الذي ذكر الله اسمه في القرآن الكريم، {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}". 

 

مضيفا: شهر رمضان أنزل فيه القرآن فهو شهر القرآن، فقراءة القرآن في شهر رمضان لها مذاق خاص، وسماع القرآن في شهر رمضان لها نفحات خاصة، وتدبر القرآن في شهر رمضان له وضع خاص، وكأن الله سبحانه وتعالى ربط بين القرآن في نزوله وبين هذا الشهر العظيم، {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ (3) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (4) أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (5) رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ}.

وشدد: نزل في الليل وأصبحت أسراره ونفحاته وجماله متصلًا بالليل، {قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (2) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (3) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا}. فكأن الترتيل في الليل له وضع خاص.

 

{فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا}. والتهجد يكون بالليل، فالتهجد هو ترك النوم في ثبات الليل، ربط ذلك بالمقام المحمود، هناك علاقة عجيبة غريبة بين القرآن وبين رمضان خاصة في ليل رمضان، ولذلك نرى رسول الله ﷺ وهو يقول: «فرض الله عليكم صيام نهاره، وسننت لكم قيام ليله». 

 

وفي القيام جمع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الناس على أُبي بن كعب، وكان ممن جمع القرآن وحفظه كله، فقام بهم عشرين ركعة، ركعتين ركعتين، حتى قال العلماء: لا تصلح التراويح إلا ركعتين ركعتين. لا تصلح أن نصليها أربعًا أربعًا معًا، بل لابد من السلام في كل ركعتين كما ورد عن الصحابة الكرام.

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