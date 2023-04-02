انتخاب حسن غانم لدورة جديدة رئيسا تنفيذيا لبنك التعمير والإسكان

أعلن بنك التعمير والإسكان انتخاب حسن غانم لدورة جديدة كرئيس تنفيذي لبنك التعمير والإسكان، حيث انعقدت الجمعية العمومية العادية لبنك التعمير والإسكان يوم الخميس الموافق 30 مارس 2023 و تم إعادة انتخاب حسن غانم لدورة جديدة من مارس 2023 و حتي مارس 2026 .

تولى حسن غانم رئاسة مجلس الإدارة وعضواً منتدباً لبنك التعمير والإسكان في ديسمبر2019، ليقود البنك خلال فترة وجيزة نحو تحقيق طفرة ملحوظة ونمو استثنائي على كافة مستويات الأعمال، وذلك من خلال تطبيق استراتيجية طموحة يسعى من خلالها أن يصبح من أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي.

وتبني نموذج أعمال مميز ومنفرد يستهدف تعزيز أنشطة و خدمات البنك المصرفية لتحقيق رؤيته وأهدافه بما يتواكب مع متطلبات السوق المصرفي ومبادئ المنافسة، مما أدى إلى تحقيق مؤشرات مالية قوية، إذ سجل البنك صافي أرباح بعد الضرائب بقيمة 2.257 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2022، مقابل 1.830 مليار في ختام 2021وبنسبة نمو قدرها 23.3%.