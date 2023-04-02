عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انتخاب حسن غانم لدورة جديدة رئيسا تنفيذيا لبنك التعمير والإسكان

صدى البلد

أعلن بنك التعمير والإسكان انتخاب حسن غانم لدورة جديدة كرئيس تنفيذي لبنك التعمير والإسكان، حيث انعقدت الجمعية العمومية العادية لبنك التعمير والإسكان يوم الخميس الموافق 30 مارس 2023 و تم إعادة انتخاب حسن غانم لدورة جديدة من مارس 2023 و حتي مارس 2026 .

    

تولى حسن غانم رئاسة مجلس الإدارة وعضواً منتدباً لبنك التعمير والإسكان في ديسمبر2019، ليقود البنك خلال فترة وجيزة نحو تحقيق طفرة ملحوظة ونمو استثنائي على كافة مستويات الأعمال، وذلك من خلال تطبيق استراتيجية طموحة يسعى من خلالها أن يصبح من أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي.

 

 وتبني نموذج أعمال مميز ومنفرد يستهدف تعزيز أنشطة و خدمات البنك المصرفية لتحقيق رؤيته وأهدافه بما يتواكب مع متطلبات السوق المصرفي ومبادئ المنافسة، مما أدى إلى تحقيق مؤشرات مالية قوية، إذ سجل البنك صافي أرباح بعد الضرائب بقيمة 2.257 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2022، مقابل 1.830 مليار في ختام 2021وبنسبة نمو قدرها 23.3%.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة تنتظر عملاء البنوك بعد طرح الأهلي ومصر شهادات بفائدة 22%

فائدة 22%.. البنك الأهلي ومصر يطرحان شهادتين جديدتين| تفاصيل

بعد الشهادات الجديدة.. تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر

%19؜ ثابت و22٪؜ متناقص.. شهادتان لمدة 3 سنوات من بنكي الأهلي ومصر|تفاصيل

إمام عاشور يفجر غضب جماهير الزمالك من جديد بسبب احتفال كهربا

480 جنيهًا في دقائق.. تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 2- 4- 2023

هشجع الأهلي.. نجم الزمالك يعلن تغيير انتمائه بعد ثلاثية القلعة الحمراء

ترشيحاتنا

إسرائيل.. المدعية العامة تعارض مساعي بن غفير لإنشاء حرس وطني

تجاوز آزارو وعلاء ابراهيم.. حسين الشحات يحقق رقمًا قياسيًا مع الأهلي

بينهم 6 أطفال.. إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالشرقية

إعلان الشاي السبب|شاهد صور شيرين رضا بدون مكياج تثير الجدل على السوشيال ميديا

نتنياهو: إسرائيل تكبد الأنظمة الداعمة للإرهاب ثمنًا باهظًا

وفاة مشجع الاتحاد السكندري ضحية حادث صالة حسن مصطفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

واحد من الثلاثي الناري.. من هو منافس الأهلي في ربع نهائي إفريقيا؟

الدواء المعجزة .. جمال شعبان يفجّر مفاجأة عن علاج لمرضى القلب

بعد مناقشة حضرة العمدة القضية|استشاري صحة نفسية: الختان انتهاك صارخ لحقوق الإنسان

بقت تريند .. سيدة ترتكب جريمة في حق الكنافة تثير الجدل علي الفيسبوك

فيديو

خضعت لعمليات للحفاظ على جمالي.. الفنانة مادلين طبر تبكى على الهواء

شلل بالعضلات وثقل في اللسان.. عبير أحمد تكشف تفاصيل مرضها النادر «فيديوجراف»

ورقتين عرفي .. تفاصيل علاقة شاب بفتاة من ذوي الإعاقة بالحوامدية

مرعبة وعجيبة .. ما لا تعرف عن بحيرة النطرون القاتلة.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

اﻟﻤﺰﻳﺪ