نتنياهو: إسرائيل تكبد الأنظمة الداعمة للإرهاب ثمنًا باهظًا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن إسرائيل تكبد الأنظمة الداعمة للإرهاب خارج حدودها ثمنًا باهظًا.

وأضاف نتنياهو لمجلس وزرائه في تصريحات متلفزة اليوم الأحد "اقترح على أعدائنا ألا يخطئوا"، دون الخوض في التفاصيل.

وأشار إلى أن النقاش الداخلي في إسرائيل لا ولن يضر بعزيمة تل أبيب وقوتها وقدرتها على العمل ضد أعدائها على جميع الجبهات، أينما ومتى طلبوا ذلك.

كما أعرب نتنياهو عن "دعمه الكامل" للشرطة الإسرائيلية لإحباط أي هجوم إرهابي في الحرم القدسي خلال عطلة نهاية الأسبوع وحث على الصلاة من أجل الجنود الثلاثة الذين أصيبوا في حادث الدهس أمس السبت.

وتأتي تصريحات نتنياهو في بداية اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي بعد وقت قصير من اتهام سوريا لتل أبيب بشن غارة جوية أخرى على أراضيها فجر الأحد، وهي الثالثة خلال أسبوع، مما أدى إلى إصابة خمسة جنود سوريين على الأقل.

كما ذكرت مصادر إيرانية أن الضربة الإسرائيلية على دمشق الجمعة الماضي أسفرت عن مقتل اثنين من المستشارين العسكريين للحرس الثوري الإيراني.