مرتبات مجزية| فرص عمل مميزة للإناث.. اعرفي خطوات التقديم

تسعي الدولة عبر مؤسساتها والهيئات التابعة لها من توفير فرص عمل للشباب وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص وعليه تعلن وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالإعلان بشكل دوري عن وظائف شاغرة.

مبادرة توظيف مصر



وتأتي مبادرة توظيف مصر نتاج للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية.

وتسعي المبادرة إلي توفير فرص عمل للشباب من خلال عقد اليوم التوظيفي المفتوح لبعض المؤسسات التي تسعي إلي موظفين لشغل الوظائف المتاحة لديها.



تفاصيل يوم توظيفي للإناث فقط

ومن خلال مبادرة توظيف مصر تعالم مؤسسة للتضامن عن عقد يوم توظيفي مفتوح يوم الثلاثاء الموافق 4 إبريل الجاري من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 مساءا لشغل وظيفة منسقة ميدانية.

شروط التقديم على فرص عمل الشباب والرياضة

وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم لشغل وظيفة منسقة ميدانية تشمل مايلي :-

- يشترط التقديم للإناث فقط

- يشترط فى المتقدم لشغل الوظيفو أن يكون لديها القدرة علي العمل الميداني

- كما تشمل الشروط الواجب توافرها في المتقدم لشغل وظيفة منسقة ميدانية الحصول على مؤهل متوسط علي الأقل

- كما يجب أن تتحلي المتقدمة لشغل وظيفة منسقة ميدانية القدرة علي اقناع الآخرين

مميزات فرص عمل منسقة ميدانية



- يحصل الملتحق بالوظيفة على مرتبات ثابته بالإضافة إلى الحوافز



- الحصول علي تأمينات اجتماعية وتأمين صحي للعاملين

-يوجد فرص للترقي

خطوات التقديم على الوظائف



على الراغبين في التقديم وحضور اليوم التوظيفي المفتوح الحضور مباشرة في الموعد والعنوان المحدد كما يمكن التقديم من خلال منصة توظيف مصر.

وينعقد اليوم التوظيفي المفتوح فى فرع مطوبس:بمقر المؤسسة ش طريق المستشفى أمام مدرسة التجارة عمارة الدكتور سليمان بجوار البنك الزراعي من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 3 عصرا يوم 4 ابريل.