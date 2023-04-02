عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مرتبات مجزية| فرص عمل مميزة للإناث.. اعرفي خطوات التقديم

فرص عمل
فرص عمل

تسعي الدولة عبر مؤسساتها والهيئات التابعة لها من توفير فرص عمل للشباب وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص وعليه تعلن  وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالإعلان بشكل دوري عن وظائف شاغرة.

 

مبادرة توظيف مصر


وتأتي مبادرة توظيف مصر نتاج للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية.

txt

رواتب تصل لـ 6000 جنيه.. شروط وتفاصيل فرص عمل جديدة.. فيديو

txt

توفير فرص عمل لـ22 شخصا من ذوي الهمم بمطروح

وتسعي المبادرة إلي توفير فرص عمل للشباب من خلال عقد  اليوم التوظيفي المفتوح لبعض المؤسسات التي تسعي إلي موظفين لشغل الوظائف المتاحة لديها.


تفاصيل يوم توظيفي للإناث فقط

ومن خلال مبادرة توظيف مصر تعالم مؤسسة للتضامن عن عقد يوم توظيفي مفتوح يوم الثلاثاء الموافق 4 إبريل الجاري من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 مساءا لشغل وظيفة منسقة ميدانية.

 

شروط التقديم على فرص عمل الشباب والرياضة

وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم لشغل وظيفة منسقة ميدانية تشمل مايلي :- 
- يشترط التقديم للإناث فقط

- يشترط فى المتقدم لشغل الوظيفو أن يكون لديها القدرة علي العمل الميداني

- كما تشمل الشروط الواجب توافرها في المتقدم لشغل وظيفة منسقة ميدانية الحصول على مؤهل متوسط علي الأقل

- كما يجب أن تتحلي المتقدمة لشغل وظيفة منسقة ميدانية القدرة علي اقناع الآخرين

مميزات فرص عمل منسقة ميدانية


- يحصل الملتحق بالوظيفة على مرتبات ثابته بالإضافة إلى الحوافز


- الحصول علي تأمينات اجتماعية وتأمين صحي للعاملين

-يوجد فرص للترقي

خطوات التقديم على الوظائف


على الراغبين في التقديم وحضور اليوم التوظيفي المفتوح  الحضور مباشرة في الموعد والعنوان المحدد كما يمكن التقديم من خلال منصة توظيف مصر.

txt

فرص عمل .. طرق التقديم لـ وظائف وزارة الاتصالات

txt

القوى العاملة بأسوان تعلن عن فرص عمل بمشروع الطاقة الشمسية بفارس

وينعقد اليوم التوظيفي المفتوح  فى فرع مطوبس:بمقر المؤسسة ش طريق المستشفى أمام مدرسة التجارة عمارة الدكتور سليمان بجوار البنك الزراعي من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 3 عصرا  يوم 4 ابريل.

فرص عمل وظائف شاغرة فرص عمل الشباب والرياضة أماكن فرص عمل الشباب والرياضة تفاصيل فرص عمل الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة تنتظر عملاء البنوك بعد طرح الأهلي ومصر شهادات بفائدة 22%

فائدة 22%.. البنك الأهلي ومصر يطرحان شهادتين جديدتين| تفاصيل

تردد رجال على المنزل|مفاجأة في قضية الأب المتهم بقتل 7 من أسرته

بعد الشهادات الجديدة.. تراجع أسعار الذهب اليوم في مصر

إمام عاشور يفجر غضب جماهير الزمالك من جديد بسبب احتفال كهربا

480 جنيهًا في دقائق.. تراجع غير مسبوق بأسعار الذهب اليوم

%19؜ ثابت و22٪؜ متناقص.. شهادتان لمدة 3 سنوات من بنكي الأهلي ومصر|تفاصيل

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 2- 4- 2023

موضوعات متعلقة

بـ 7 آلاف جنيه وظائف خالية في المحافظات

حوافز إضافية | فرص عمل ذهبية للشباب .. اعرف الشروط

ترشيحاتنا

لدعم خطط التحول الرقمي.. القوى العاملة توقع بروتوكول تعاون مع «هواوي مصر»

وزير النقل يتفقد انتظام العمل بمحطة عدلي منصور ويستقل أحد قطارات LRT

مستشار رئيس الإمارات: زيارة المقداد لمصر خطوة لعودة سوريا الشقيقة إلى محيطها العربي

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالإتجار في النقد الأجنبي

البرلمان يوافق على دور الهيئة العامة للأرصاد الجوية فى اقتراح السياسة العامة

تهديد بالتجميد.. كولر يظهر العين الحمراء لنجم الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عندك رخصة.. متي يكون صيام الأمهات المرضعات غير مقبول؟

انتشار البطيخ قبل أوانه بشهرين يثير التساؤلات بالسوشيال ميديا.. تفاصيل

إعلان الشاي السبب|شاهد صور شيرين رضا بدون مكياج تثير الجدل على السوشيال ميديا

واحد من الثلاثي الناري.. من هو منافس الأهلي في ربع نهائي إفريقيا؟

فيديو

حزين على اللي حصل.. تفاصيل إصابة مصطفى كامل خلال رامز نيفر إند|فيديوجراف

ليلة سقوط الدولار الأمريكي.. مصر تغير بوصلتها باتفاق تاريخي مع الهند| فيديوجراف

تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب اليوم الأحد.. وهذا موقف الدولار

خضعت لعمليات للحفاظ على جمالي.. الفنانة مادلين طبر تبكى على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

اﻟﻤﺰﻳﺪ