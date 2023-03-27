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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القوى العاملة بأسوان تعلن عن فرص عمل بمشروع الطاقة الشمسية بفارس

القوى العاملة بأسوان
القوى العاملة بأسوان

أعلنت مديرية القوى العاملة بأسوان عن توفير فرص عمل للشباب من الجنسين فى مشروع محطات الطاقة الشمسية الجديد بقرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو وذلك بعد النجاح الذى حققته محطات الطاقة فى بنبان بمركز دراو.

ونستعرض عبر منصة " صدى البلد " طريقة الحصول على الوظيفة ورابط التسجيل:

يعد العمل فى مشروع محطات الطاقة الشمسية فرصة لأبناء محافظة أسوان الراغبين والباحثين عن فرص العمل وخاصة فى شركات ومحطات الطاقة بفارس.

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فرصة عمل 

ويشمل التسجيل، المهندسين من الجنسين، والعمالة الفنية والعمالة العادية والسائقين ومهندسى وفنى السلامة والصحة المهنية والمحاسبين، ويكون التسجيل إلكترونياً ولا يلتفت لأى طلبات تسلم باليد ويحظر التوجه لمقر المديرية أو المكاتب التابعة لها منعا للتزاحم.

ويكون التسجيل لفرص العمل عبر الرابط التالى:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFhKR86uRGlMDTgpYKaLHuSAf5q5fUJO3AqvLaFoYFaUXqHQ/viewform
 

ويجب على كل من يقوم بمساعدة غيره والتسجيل له، الالتزام بكتابة رقم المحمول الخاص بالراغب فى العمل.

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أنشطة متنوعة 

وكانت قد نظمت كلية التربية بجامعة أسوان احتفالية تكريم الموظف المثالي، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة اسوان، وتحت إشراف الدكتور لؤى سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب، والدكتور راضي عبد المجيد طه عميد كلية التربية، والدكتور خيري أحمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتورة منال محمد خضري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور حسن أحمد امين الكلية وإدارة شئون الطلاب بالكلية وأعضاء أسرة طلاب من أجل مصر.

وقال الدكتور راضي عبد المجيد عميد كلية التربية بجامعة أسوان في تصريحات صحفية، إن احتفالية تكريم العاملين بإدارة شئون الطلاب بالكلية والمسؤولين عن الامتحانات والكنترولات والنتائج وشؤون الخريجين، أقيمت تقديرا لما بذلوه من جهود مخلصة في عملهم، والعمل على إنجاح عام دراسي طيب.

وكان قد تم الإلتزام بعدم إطفاء أى أضواء أو أجهزة يترتب عليها أخطار بأى شكل سواء على الأفراد أو الأماكن العامة أو الخاصة حيث أنه لابد على الجميع أن يضعوا السلامة أولاً قبل تنفيذ ذلك. 

وتم إعطاء توجيهات للجهات المختلفة بالمشاركة فى هذا الحدث الهام من خلال إطفاء الإنارة الخارجية وغير الضرورية فى كافة المعالم والجهات والهيئات والأجهزة والمنشآت التابعة للمحافظة ، وكذلك الواجهات والإعلانات الخارجية الكبرى وغيرها من الأماكن غير الحيوية .

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