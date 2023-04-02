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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس النواب يوافق عل تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، فى جلسته المنعقدة الأن على تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، وذلك وسط مطالبات برلمانية  بضرورة ضم وزير التعليم العالي والبحث العلمي ضمن مجلس الإدارة لتعزيز البحث العلمي فى هذا المجال .

وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية قائلا : يحق لمجلس الإدارة إضافة من يراه من ذوي الخبرة للاستفادة منهم .

وتنص المادة الرابعة من مشروع القانون :يكون للهيئة مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة، وعضوية:


1- ممثل عن وزارات الدفاع، والداخلية، والطيران المدني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والنقل، وشئون البيئة، يختارهم الوزير المعني بكل وزارة.                              

2- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.                     
3- رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

4- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.  
5- ممثل عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يختاره رئيسه.   
 

6- خمسة أعضاء من المختصين في مجال الأرصاد الجوية يختارهم الوزير المختص.            


ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة، ونظام عمله، قرار من الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ويصدر بتعيين رئيس مجلس الإدارة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، على أن يحدد القرار معاملته المالية.

مجلس النواب مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية وزير التعليم العالى والبحث العلمى المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية

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