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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط أباطرة الكيف.. الداخلية تضبط مخدرات بـ 3 ملايين جنيه

متهمين
متهمين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات ( الأمن الوطنى – الأمن العام - الأمن المركزى) ومديريات أمن (الإسماعيلية - الشرقية - مطروح) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من داوئر (قسم شرطة مطروح - قسم شرطة ثالث الإسماعيلية - مركز شرطة أبوحماد) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وفى مديرية أمن الإسماعيلية تم ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية.. وبحوزتهما (60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2هاتف محمول – سلاح أبيض).

وفى مديرية أمن الشرقية تم ضبط (سيدة- 3 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو حماد) حال تواجدهم بدائرة المركز.. وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 3 كيلو جرام – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة – 5 سلاح أبيض) و ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق) حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوحماد.. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وفى مديرية أمن مطروح  تم ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح.. وبحوزتهما (190 طربة لمخدر الحشيش وزنت 28 كيلو جرام - 5000 قرص لعقار "تامول" المخدر - بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى – 3 هواتف محمول).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,882,000 إثنان مليون وثمانمائة وإثنان وثمانون ألف جنيه تقريباً).

 وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية الآمن الوطني الحشيش الاسماعيلية مكافحة المخدرات اكاديمية الشرطة ضبط مخدرات

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