سقوط أباطرة الكيف.. الداخلية تضبط مخدرات بـ 3 ملايين جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات ( الأمن الوطنى – الأمن العام - الأمن المركزى) ومديريات أمن (الإسماعيلية - الشرقية - مطروح) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من داوئر (قسم شرطة مطروح - قسم شرطة ثالث الإسماعيلية - مركز شرطة أبوحماد) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وفى مديرية أمن الإسماعيلية تم ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية.. وبحوزتهما (60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2هاتف محمول – سلاح أبيض).

وفى مديرية أمن الشرقية تم ضبط (سيدة- 3 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو حماد) حال تواجدهم بدائرة المركز.. وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 3 كيلو جرام – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة – 5 سلاح أبيض) و ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق) حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبوحماد.. وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وفى مديرية أمن مطروح تم ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح.. وبحوزتهما (190 طربة لمخدر الحشيش وزنت 28 كيلو جرام - 5000 قرص لعقار "تامول" المخدر - بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى – 3 هواتف محمول).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,882,000 إثنان مليون وثمانمائة وإثنان وثمانون ألف جنيه تقريباً).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.