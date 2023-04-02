نستعد للمعركة.. بيان محامي ترامب بشأن موقفه من القضية

قال جو تاكوبينا، محامي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن ترامب يستعد للمعركة ويعتبر الاتهامات اضطهادا سياسيا.

وحسب شبكة “ABC” الأمريكية، قال تاكوبينا، إن “ما يحدث ضد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب هو إساءة استخدام للسلطة”.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، بأن الفريق القانوني للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يدرس طلب نقل قضيته الجنائية من مانهاتن إلى جزيرة ستاتن بنيويورك الأكثر تحفظًا.

وحسب "بلومبرج"، يخشى الفريق من عدم تمكن موكلهم من الحصول على العدالة في مانهاتن، وفقًا لما ذكره شخص مطلع على الأمر.

ولم يتخذ المحامون قرارًا نهائيًا وينتظرون الاطلاع على لائحة الاتهام من قبل المدعي العام لمقاطعة مانهاتن ألفين براج، كما قال الشخص الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المناقشات لم تكن علنية.

ويستعد ترامب وفريقه القانوني للمثول أمام المحكمة يوم الثلاثاء المقبل لمواجهة تهماً جنائية.

ومن المقرر أن يتم حجز ترامب (76 عاما) وأخذ بصمات أصابعه والتقاط صورته في محكمة مانهاتن قبل المثول أمام قاضٍ.