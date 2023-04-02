أفكر في ارتداء الحجاب.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري

تصدرت الفنانة ياسمين صبرى تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، بعد تصريحاتها الأخيرة، عن إمكانية ارتدائها الحجاب يوما ما، مؤكدة أنها مسلمة ومؤمنة ولا تفضل ارتداء الملابس التى تظهر مفاتنها.

وقالت ياسمين صبرى، فى تصريحات صحفية: “يمكن أن أرتدى الحجاب فى يوم ما، وأنا حريصة منذ الظهور الأول لى على أن أخفى مفاتنى لأننى كنت أرغب فى ظهورى كامرأة وليست مجرد فتاة ترتدى ملابس تظهر مفاتنها اللافتة، وهو ما تحقق فى أول عمل لى، حيث كنت أخفى مفاتنى وأمسك بقميصى حتى لا تظهر أى مفاتن”

وتتميز باسمين صبرى دائما بالبحث عن التجديد سواء في أعمالها أو إطلالاتها.

إطلالات

تثبت ياسمين صبرى بإطلالاتها وظهورها في المناسبات العامة، أنها متجددة النشاط دايما، ولا تحب النكد، ورغم الأزمات التي تمر بها سواء في حياتها الشخصية أو العملية إلا أنها تفضل دائما المضي قدما، والاستمتاع بحياتها.

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعة من صور ياسمين صبرى..