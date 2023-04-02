ساب الاستوديو ومشي.. سعد الصغير ينفعل بعد كشف هذا السر على الهواء

قال شيخ العرافين، إن سعد الصغير لديه 3 أبناء بخلاف أبنائه من زوجته الأولى، وسأله: "جيبت لهم لبس العيد؟!"، وذلك خلال حوار سعد الصغير مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة" على قناتي "المحور" و"النهار".



وهنا انفعل سعد الصغير وغادر الأستديو، أما الإعلامية بسمة وهبة، فقد عبرت عن استيائها، وقالت: "مش هنادي له وهنزل الكلام ده، إيه المشكلة لما يكون عنده 3 أبناء تانيين؟! هل ده فيه مشكلة؟! ما تنكر يا اخي، أنت showy جدا".

برنامج العرافة

ويعد برنامج «العرافة»، امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.

