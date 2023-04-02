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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خناقة مع بسمه وهبه.. سعد الصغير يعترف: قبلت قدم شمس غصب عني

سعد الصغير
سعد الصغير

وقعت مشادة على الهواء بين الإعلامية بسمة وهبة، والفنان سعد الصغير، خلال برنامج العرافة، مساء اليوم الأحد، والمذاع عبر قناة النهار وان.

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سعد الصغير: مينفعش أتجوز رقاصة.. وهذا سر ادعائي الزواج من شمس

وواجهت الإعلامية بسمة وهبة ، سعد الصغير، بأنه قبّل قدم الراقصة شمس، واعترف بذلك، وقال سعد، إنه كان مرغما على فعل هذا الأمر.

 

الراقصة شمس 


وقالت "وهبة: "أنت مازوخي يعني بتحب تتذل وتتصرف على إنك مذلول"، ليرد سعد الصغير: "دي مش بنت ناس، مكنتش المفروض توافق على كده".

ويعد برنامج «العرافة»، امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.
 

سعد الصغير الراقصة شمس أزمة بسمة وهبة برنامج العرافة اخبار التوك شو

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