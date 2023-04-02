عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تراجع النمو ..خبير اقتصادي: 80 دولة تعاني من انعدام الأمن الغذائي.. فيديو

صدى البلد

قال المحلل الاقتصادي وائل حماد، إن الحديث عن الركود وتراجع النمو الاقتصادي لم يكن وليد الساعة، ومنذ اجتياح كورونا العالم ونحن نتكلم عن التداعيات الاقتصادية مثل بداية فتح اقتصاد الصين.

وأضاف حماد خلال مداخلة عبر سكايب من فيينا مع الإعلامية دينا سالم ببرنامج "المراقب" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن العالم ظل يعاني بعد كورونا من سلاسل الإمداد ونقص بعض الأغذية العالمية بسبب تغير المناخ، والتوترات الجيو سياسية والحرب الروسية الأوكرانية.

القرار الاستثماري

ولفت إلى أن كل هذه المشكلات تؤثر على القرار الاستثماري بكل أنحاء العالم، ورأينا كيف أشار صندوق النقد إلى رفع أسعار الفائدة في العالم، وبعد الاستجابة السريعة للبنوك المركزية حدثت أزمات ضخمة في القطاع المصرفي الأمريكي وقطاعات مصرفية أخرى حول العالم.

وأوضح حماد أن هناك نحو 80 دولة في العالم تعاني انعدام الأمن الغذائي، خلاف عدد من الدول سوف يتخلف عن سداد ديونه بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية، ولو لم يحدث تضافر دولي كما دعت كل المنظمات ودعا صندوق النقد، ستكون تداعيات ما يحدث اليوم غير مضمونة.

كورونا صندوق النقد الامن الغذائي تغير المناخ النمو الاقتصادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة ومبلغ مغرٍ| مقلب مصطفى كامل مع رامز يحدث جدلا.. والموسيقار منير الوسيمي يصدر بيانا

اشتري احتياجاتك الآن| تراجع قياسي في سعر البيض.. الدواجن بـ 59 واللحمة 120 جنيها

مفاجأة تنتظر عملاء البنوك بعد طرح الأهلي ومصر شهادات بفائدة 22%

مشهد غير مفهوم| حكاية لقطة أثارت الجدل لنجم الأهلي ومطالبات بتجميده

تردد رجال على المنزل|مفاجأة في قضية الأب المتهم بقتل 7 من أسرته

تحول مفاجئ| الأرصاد تُحذر من طقس الـ 48 ساعة المقبلة

فائدة 22%.. البنك الأهلي ومصر يطرحان شهادتين جديدتين| تفاصيل

فكهاني ينهي حياة زوجته وسط الشارع وشقيقها والأهالي يوسعونه ضربا بأكتوبر.. صور

ترشيحاتنا

المدعي العام السويسري يحقق في استيلاء يو بي إس على بنك كريدي سويس

احتياطات أمنية مكثفة.. نيويورك تتأهب استعدادا لمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق

دكتوراه مع مرتبة الشرف لرسالة عن "النقد اللغوي " بجامعة الأزهر

تحذير إيراني لـ طائرات تابعة للبحرية الأمريكية من الإقتراب لخليج عمان

السعودية.. مبادرة هامة من المسجد النبوي بشأن تقديم خدمات الحج لكبار السن

بعد قرار البرلمان.. شروط رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفكر في ارتداء الحجاب.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري

عباءة بسيطة.. سلمى أبو ضيف تستعرض جمالها | شاهد

حلويات رمضان.. طريقة تحضير بسبوسة اقتصادية

شوية هدوء.. حلا شيحة تثير الجدل بظهورها الأخير | شاهد

فيديو

مراته مسيطرة وعملتله محضر.. سعد الصغير يعترف على الهواء بظلمه لزوجته وحماته|"فيديوجراف"

هوس التصوير.. سقوط أحد المعازيم في بالوعة خلال حفل زفاف

جثة محنطة تؤذي زوارها .. حكاية أغرب مومياء في العالم| فيديوجراف

أخاف من الموت وحساب الآخرة.. فنانة شهيرة تعلن اعتزالها وارتداء الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

د. حسام شاكر

حسام شاكر يكتب: عن أصل المعيد والمدرس المساعد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: ثقافة الصراحة بعيداً عن الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. سلامتك يابيبو

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ