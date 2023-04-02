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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ستهم الحلقة 11.. روجينا تعمل على عربة فول ورماح ينقب عن الآثار

مسلسل ستهم الحلقة
مسلسل ستهم الحلقة 11

شهدت أحداث الحلقة 11 من مسلسل ستهم، بطولة النجمة روجينا، تطورات مفاجأة، وبدأت رحلة التعب والمشقة لـ"ستهم" الشخصية التي تقدمها النجمة روجينا، بالقاهرة، حيث أنها بعدما أنقذت طفلتها الرضيعة من الموت الحلقة السابقة، قررت ترك المكان، والبحث عن العمل في مكان آخر،  وبالفعل وجدت سيارة قديمة موجود بأحد شوارع القاهرة، فقررت العيش بها لحين وجود مكان تسكن فيه، وعرض عليها صاحب عربة الفول العمل معه وافقت على الفور.

كما شهدت الحلقة بدء رماح الشخصية التي يقدمها "جهاد سعد"، في التنقيب والبحث عن الآثار تحت منزل والدهم غانم، و برج الحمام، وعرض رماح الأمر، على كلا من شقيقة جبر "محمد عبد الحافظ"، ومصطفى" إبراهيم السمان"، والذي رفض ما يفعله رماح، والتنقيب على الآثار خاصة في ظل غياب ستهم"روجينا"، ولا أحد يعرف مكانها وكيف تعيش؟.

وكانت تلقت النجمة روجينا، حفاوة كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بعد عرض الـ10 حلقات الأولى من مسلسل "ستهم"، للكاتب ناصر عبد الرحمن والمخرج رؤوف عبد العزيز، وأطلقوا عليها "نجمة رمضان"، حيث أنها اعتمدت على تغيير جلدها كليا، وجسدته بطريقة منفردة، واعتمدت على الانسلاخ من شخصيتها المستقلة والانخراط في شخصية العمل، والتعبير عن الانفعالات بكل الحواس، وهذا ما ظهر جليا في كل مشاهدها بداية من الحلقات الأولى مدى الصدمات، ولأزمات التي تتعرض كلها في كل حلقة. 

وأشاد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بأداء وتألق روجينا، بداية من الحلقة الأولى في مشهد الولادة ومعرفتها بخبر والدة زوجها ودفنه، وكذلك مشهد لحظة وفاة ودفن أبنها الأكبر عبد الرحمن، ومشهد محاولة إنقاذ طفلتها الرضيعة في الحلقة العاشرة، وهي تلتقطها من الأعلى قبل سقوطها على الأرض في مشهد مؤثر، يخلع القلوب، لتنهار روحينا في مشهد مؤثر تبدوا فيه انفعالاتها واقعية تدمي القلوب وتؤثر في الوجدان، لتنسلخ من شخصيتها تماما وتنغمس في معاناة "ستهم"، والتي تعبر عن مدى الحب والخوف من فقدانها هي الأخر بعد وفاة زوجها وأبنها الأكبر عبد الرحمن، وأطلقوا عليها :" روجينا نجمة رمضان".

وجاء التعليقات كالتالي: «نجمة رمضان» الأولي هي روجينا ، روجينا عبقرية في ستهم نجمة بتحب شغلها وبتبدع فيه شابوو ياوحش تمثيل، دائمآ وأدوارها بتسيب علامة كبيرة و مميزة في عقولنا عاملة أداء أكثر من الرائع في مسلسل #ستهم بجد اي الجمال و الجمال و الحلاوة دي بس، وكمان روجينا قدمت لينا الشخصية بدون نقطة ميكب حتي ملامحها جميلة و عاملت الشخصية حلو أوي، شابوووة من القلب للنجمة الجميلة".

كما علق أخرون:" إبداع وتفوق علي النفس، موفقة بإذن الله يا نجمة مصر على طول، بجد تستحقي لقب فنانة ومبدعة، چينا موهبة طبيعية تمشي على الأرض،  وكل مرة بتثبتي انك الأولي، ممثله جباره عملت الدور ملوش حل، روجينا قمة في الإبداع، روعه يا روجينا بصراحه، عظمة على عظمة ماشاء الله عليكى، وغيرها العديد من التعليقات التي تعبر عن مدى إعجابهم بأداء روجينا لشخصية "ستهم"، وتؤكد أنها نجمة رمضان لهذا العام.

 

أبطال مسلسل ستهم

مسلسل ستهم، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، بيومي فؤاد، وسلوى عثمان بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أول تجاربه ظهور له في الدراما، وإنتاج شركة كودكس codex ، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.

مسلسل ستهم الحلقة 11
مسلسل ستهم الحلقة 11
مسلسل ستهم الحلقة 11
مسلسل ستهم الحلقة 11
مسلسل ستهم الحلقة 11
مسلسل ستهم الحلقة 11
مسلسل ستهم الحلقة 11
مسلسل ستهم الحلقة 11
مسلسل ستهم الحلقة 11
مسلسل ستهم الحلقة 11
ستهم مسلسل ستهم روجينا جهاد سعد رؤوف عبد العزيز المخرج رؤوف عبد العزيز

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