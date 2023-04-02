خبير تعليم: إضافة لغات أجنبية جديدة بالمرحلة الإعدادية مهم لسوق العمل

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علي أن خطة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية سوف تتضمن إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمواد الدراسية في المدارس الحكومية، حيث يتاح للطلاب الاختيار بين عدة لغات، وسوف تدخل هذه الإصلاحات التعليمية حيز التنفيذ ابتداءً من العام الدراسي 2024 / 2025.

إضافة لغات أجنبية جديدة تدرس كلغة أجنبية ثانية داخل المدارس الحكومية

ويعد تدريس إضافة لغات أجنبية جديدة تدرس كلغة أجنبية ثانية داخل المدارس الحكومية من أهم ملامح خطة تطوير مناهج المرحلة الإعدادية، وقالت الدكتورة سامية خضر أستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس أن تدريس اللغات يعمل على توسيع آفاق الطلاب وتأسيس أجيال من الطلاب، يتقنون اللغات بشكل جيد، حتى يمكنهم الاستفادة القصوى من الخبرات والمعارف في جميع المجالات مستقبلا.

تطوير مناهج المرحلة الإعدادية

وأضافت خضر، أن إجراء تطوير مناهج المرحلة الإعداية وإضافة لغات جديدة يعد جزءا من استراتيجية وزارة التربية والتعليم لتطوير التعليم وتعزيز جودته، ودراسة اللغات يمثل قفزة في المسيرة التعليمية وبداية للانفتاح على تدريس كافة اللغات الأجنبية المهمة بالنسبة لسوق العمل.

وألفتت الخبيرة التربوية إلى أن الهدف الأساسي من إضافة لغات اجنبية جديدة هو تشكيل فكر عالمي لدى الطلاب منذ الصغر وانفتاحهم على الثقافات الأخرى، إضافة إلى تأهيلهم أكثر بالمهارات المطلوبة لدى سوق العمل.

تستكمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بقيادة الدكتور رضا حجازي وزير التعليم جهودها لتطوير المناهج التعليمية فبعد أن انتهت الوزارة من تطوير مناهج الصفين الرابع والخامس الابتدائي، وتحديث مناهج الصف السادس الابتدائي، وتطوير بعض مناهج صفوف النقل الأخرى، تستعد الوزارة للبدء في تطوير مناهج المرحلة الإعدادية.